El fatídico asesinato de Jean Claude Bossard, afamado creador de contenido y fervoroso motociclista de apenas 29 años, ha desatado una serie de reacciones entre su círculo más íntimo y la comunidad en general, dejando un profundo vacío marcado por el dolor y la indignación.

El jovial y extrovertido carácter de Jean Claude lo había hecho acreedor del epíteto de “el amigo de todos”, según cuenta su entrañable compañero, Juan José, a quien lo unía una sólida amistad de dos años, forjada en la mutua pasión por el motociclismo.

“Jean Claude era un motociclista de corazón”, relató Juan José, agregando que su amigo había heredado esta afición de su familia y que incluso ejercía un rol instructivo entre su grupo de amistades. Conmovido por el recuerdo, también rememoró su último y alegre viaje a Girardot, acontecido sólo una semana antes de la tragedia.

“Estaba en un momento de crecimiento laboral y soñaba con seguir recorriendo Colombia”, compartió Juan José sobre las aspiraciones de su amigo, quien con entusiasmo recién estrenaba un nuevo trabajo al momento de su deceso. Aun con el alma lacerada por la inclemencia de su partida, Juan José sostiene la esperanza de que todo sea una cruel equivocación.

La fatídica noticia llegó en medio de un intento de robo en Usaquén, Bogotá, dejando a su paso una estela de consternación e ira, motivada en parte por la supuesta participación de un menor en el crimen. Este hecho ha desatado un debate público sobre la justicia penal juvenil en el país.

Para Juan José, esta paradoja jurídica mina las posibilidades de justicia efectiva. “No va a haber justicia”, sentenció en entrevista con Noticias Caracol, formulando un llamado para que Jean Claude no engrose simplemente las estadísticas, sino que su memoria sirva de reclamo para garantizar la protección de la vida y la seguridad en el país.

En este sentido, no escatimó críticas hacia el sistema judicial y el gobierno, a quien insta a demostrar mayor responsabilidad en la protección de los ciudadanos. A través de los medios de comunicación, busca ejercer presión social y visibilizar su vehemente demanda de justicia para su amigo y para todos los colombianos.

Recuerda con afligida ternura a Jean Claude, y desea que la vida y la alegría con las que contagiaba a todos no sean eclipsadas por la violencia de su muerte. Su legado, un testimonio vivencial de amor, amistad y entrega, es la memoria que desean preservar sus seres queridos.

