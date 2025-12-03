El joven de 16 años que participó en el robo y asesinato del estudiante Jean Claude Bossard, ocurrido en el norte de Bogotá, aceptó varios de los cargos imputados por la Fiscalía y ahora enfrentará el proceso en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El joven admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y tentativa de hurto calificado, todos en calidad de conductas agravadas. Sin embargo, no aceptó el cargo de falsedad marcaria, relacionado con la alteración o manipulación de elementos identificadores en la motocicleta usada durante el crimen.

Tras la audiencia, un juez de control de garantías determinó que el menor debe permanecer en un centro especializado para adolescentes, mientras avanza el proceso judicial. Esta medida busca asegurar su comparecencia, proteger a la comunidad y garantizar el desarrollo adecuado del procedimiento.

Recientemente, también se conoció que el menor de edad registraba anotaciones en el sistema penal para adolescente por el delito de hurto calificado y agravado.

Cómo asesinaron a Jean Claude Bossard

Videos de seguridad mostrarone cómo ocurrió el ataque en el que murió Jean Claude Bossard, joven de 29 años, en la avenida 19 con calle 107, en el norte de Bogotá. En las imágenes se observa el instante en que un hombre armado se aproxima de forma agresiva a la víctima para despojarlo de una cadena de oro y su celular. Bossard, de origen barranquillero, intenta impedir el robo.

El enfrentamiento entre ambos se extiende por varios segundos. Durante cerca de 28 segundos, el joven aficionado a las motos intenta evitar que el ladrón lo despoje de sus pertenencias. En medio del forcejeo, el atacante acciona el arma de fuego y Bossard cae al piso herido.

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó la secuencia delictiva captada por las cámaras. “Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, unos individuos que se desplazaban en una motocicleta eh intentan hurtar a una persona de 29 años. Lamentablemente, al momento opone resistencia”, señaló el oficial.

El joven administrador de empresas, que este viernes cumpliría 30 años, recibió dos disparos que le causaron la muerte. “Le disparan en dos ocasiones. La persona queda tendida en la vía. Al tratar de huir, ocurre la reacción policial; un señor patrullero enfrenta a los delincuentes”, añadió Cristancho.

En una de las esquinas cercanas, otro hombre esperaba en motocicleta para facilitar la fuga del atacante. Tras el disparo, ambos delincuentes escapan hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, un policía los intercepta a unas cuadras y abre fuego con su arma de dotación al intentar detenerlos. “Producto de este enfrentamiento, un delincuente queda neutralizado y el otro queda aprehendido”, mencionó el general.

