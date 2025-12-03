El papá del joven, que lleva el mismo nombre de su hijo, dio un desgarrador testimonio sobre los momentos que atraviesa su familia por cuenta del atroz crimen ocurrido en el norte de Bogotá.

Detalló que el único contacto que ha tenido con la Policía fue cuando le dieron un número para que fuera a reclamar el cuerpo de su hijo.

“Con la Policía no he tenido contacto. El único contacto fue cuando fueron a recoger el cadáver para llevarlo a Medicina Legal. Me dieron el número del cadáver y con ese número, que lo fuera a reclamar. No tengo ningún otro contacto”, apuntó en diálogo con Blu Radio.

El asesinato de Bossard, de 29 años, conmocionó a la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá. El joven fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta naranja mientras caminaba por la avenida carrera 19 con calle 108.

Al resistirse al robo de su celular, recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho, que le causó la muerte. Su padre expresó su profundo dolor y preocupación por la inseguridad que se vive en la ciudad, afirmando que “estamos en manos de delincuentes”.

Contó que le había insistido en viajar a Francia, país del que también tenía nacionalidad, pero Jean Claude siempre quiso quedarse en Colombia.

La motocicleta naranja ya había sido reportada anteriormente por vecinos y comerciantes, debido a que sus ocupantes cometían robos bajo la misma modalidad y disparaban si encontraban resistencia.

La Policía tenía identificada a la banda desde noviembre y realizaba patrullajes especiales en la zona.

Tras el ataque, un patrullero reaccionó rápidamente: uno de los delincuentes fue abatido y el otro, un menor de 16 años, fue capturado.

Las autoridades investigan a un tercer implicado que se movilizaba en un automóvil. La comunidad convocó un plantón para exigir justicia y mayor seguridad.

