El intento de hurto que terminó con la muerte de un joven en el sector de Santa Paula, en la localidad de Usaquén, destapó el historial delictivo de una pareja de atracadores que tenía azotado el norte de Bogotá. Los dos delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, serían responsables de al menos tres robos recientes en exclusivos sectores de la capital y de un enfrentamiento armado que dejó a una mujer herida semanas atrás.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Le pegaron tiro en el pecho”: duro relato del papá de joven asesinado en Bogotá por robarle celular)

El hecho que dejó sin vida al joven de 29 años ocurrió la tarde del martes 2 de diciembre. Según el reporte preliminar, la víctima fue atacada por los delincuentes cuando intentaba evitar el robo. En ese momento, uniformados de la Policía que patrullaban la zona reaccionaron y se produjo un cruce de disparos.

Uno de los atracadores, un hombre de entre 25 y 30 años, murió en el lugar. Su cómplice, un adolescente de 16 años, logró huir unos metros, pero fue capturado minutos después y trasladado a un centro asistencial debido a una herida de bala en el brazo. Luego de su recuperación, el menor deberá ser presentado ante las autoridades para determinar su responsabilidad penal.

Lee También

Las imágenes y testimonios recopilados por los investigadores de El Tiempo revelan que esta pareja había replicado su modus operandi en al menos tres robos cometidos entre octubre y noviembre. En todos los casos usaban la misma motocicleta Duke de color naranja y actuaban en zonas de alto flujo comercial y residencial.

Primer robo: 10 de noviembre

A la 1:30 p. m., uno de los delincuentes descendió de un Renault Logan gris tras seguir a su víctima por varias cuadras. En cuestión de segundos, lo derribó en plena vía para despojarlo de sus pertenencias, mientras lo intimidaba con un cuchillo. Su cómplice, que esperaba en la motocicleta, lo recogió para escapar a toda velocidad.

Segundo robo: 20 de octubre, en Chicó Navarra

Ese día, la motocicleta se detuvo frente a un establecimiento comercial de la calle 106 con carrera 17. Tras casi minuto y medio de vigilancia, el parrillero ingresó al local con el casco puesto y cometió el hurto en menos de dos minutos. Nuevamente, huyeron hacia el oriente de la ciudad.

Tercer robo: 13 de noviembre

En otro episodio registrado en video, la moto se subió al andén para interceptar a un ciudadano, robarlo y desaparecer rápidamente entre las vías del norte de Bogotá.

Otros hechos violentos ligados a la misma dupla

Además de estos tres casos, las autoridades indagan su relación con un enfrentamiento armado ocurrido semanas atrás, donde una manicurista resultó herida por una bala perdida durante una persecución.

(Vea también: [Video] Momento exacto en el que le disparan a joven durante robo en norte de Bogotá)

Tras el caso fatal de Santa Paula, la Policía Metropolitana confirmó que fueron incautadas el arma de fuego usada en el ataque y la motocicleta naranja que aparecía en los tres robos anteriores.

El menor detenido permanece bajo revisión médica, y una vez sea dado de alta, deberá responder ante un juez especializado en justicia juvenil. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar si la pareja está vinculada a otros robos reportados recientemente en el norte de la ciudad.

El trágico episodio que cobró la vida de un ciudadano reveló la violencia y frecuencia con la que estos delincuentes operaban, y abrió nuevamente el debate sobre la inseguridad en varias zonas de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z