En un repugnante hecho que ha sacudido a la comunidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, se produjo una tragedia mortal el 2 de diciembre de 2025. Jean Claude Bossard, un joven universitario ejemplar de 29 años que estudiaba Administración de Empresas, fue víctima de la delincuencia en plena luz del día. Su vida fue cruelmente arrebatada en un intento de hurto, en la Avenida 19 con Calle 114.

Los hechos, capturados en videos que rápidamente se volverían virales en redes sociales, mostraban a Bossard siendo abordado por dos hombres en motocicleta. Resistiendo a punta de pistola la entrega de su cadena, recibió un disparo en el pecho, que le costó la vida.

Un agente de policía, quien patrullaba en el área, intervino sin vacilación y logró disparar contra los criminales, abatiendo a uno de ellos e hiriendo al otro, un adolescente de 16 años. Ambos pertenecientes a una banda delictiva conocida como “La moto naranja”, a quienes se les atribuyen varios hurtos en la localidad, incluyendo un atraco a un reconocido restaurante y recientemente el apuñalamiento de otro joven en un intento de robo.

Al respecto, Al respecto, su padre, que tiene su mismo nombre, habló en Noticias Caracol y dio más detalles de su hijo y el plan que tenía la familia con él, pero que él desestimó por sus objetivos en Bogotá y el país: Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades, él hablaba francés, alemán, inglés y español. Él amaba a Colombia, decía que de acá no se iba, amaba a su Junior de Barranquilla y nunca se quiso ir, a pesar de que le dijimos que fuera a París. Él siempre me decía que su vida era acá, que Colombia era el país que él quería”.

Además, contó qué fue lo que se encontró cuando llegaron a la clínica e hizo una reflexión sobre el accionar de las autoridades en Bogotá: “Nosotros salimos al hospital y cuando llegamos estaba muerto. Le pegaron un tiro en el pecho y no dio cuenta para nada. Cuando a un padre le pasa esto es muy duro, hay que tener fuerzas y lo que me parece terribe es que tenemos que apoyar a la Policía para actúe antes que hagan cosas, porque actuaron después de que mataron a las personas. La Policía muchas veces tiene miedo, por eso hay que apoyarla en todo lo que podamos”.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.