La vida de Wendy Dayana Ávila y Edwin Ochoa cambió para siempre el pasado 18 de junio, luego de que la mujer recibió una llamada sobre las 4 de la tarde que provenía del colegio donde estudiaba su hijo, Juan Esteban Ochoa. A la madre de familia le avisaron que el menor de 14 años estaba enfermo y, minutos más tarde, se volvieron a comunicar con ella para decirle que el niño estaba en un estado delicado.

“”Me volvió a marcar y me dijo: ‘El niño sigue malito, está desmayado, pero tiene sus signos vitales normales’”, relató Ávila para Citytv.

El caso ocurrió exactamente en el instituto Tomás Alva Edison de Engativá, occidente de Bogotá. Ante la emergencia de salud del menor, fue trasladado al Centro Emaús, hospital ubicado a escasas cuadras del plantel educativo.

¿Qué pasó con el niño de 14 años que murió en un colegio de Engativá, Bogotá?

Según le dijo el padre de Juan Esteban al medio citado, la doctora que atendió a su hijo detalló que el joven estaba sin signos vitales. A su vez, agregó que entre varios integrantes del equipo médico intentaron reanimarlo, pero que no respondía. Horas después, el joven fue declarado muerto.

La Fiscalía, según aseguró la madre al medio citado, maneja la hipótesis de una posible intoxicación con un alimento que el niño de 14 comió en el colegio. No obstante, El Tiempo informó que el análisis forense aún no ha sido entregado, ya que el estudio del caso aún no se ha concluido y no se ha determinado la causa real del deceso.

Versión del colegio sobre el niño que murió en Bogotá

Wendy Ávila dijo en Citytv que el personal de salud de la institución educativa le hizo un análisis médico dentro de las instalaciones, por lo que optó que era preferible enviarlo a un centro de salud por la gravedad de la situación. La mujer agregó que el Tomás Alva Edison no pudo contactar una ambulancia luego de marcar a la línea 123, por lo que se autorizó que a Juan Esteban lo trasladaran al hospital en un carro.

La familia del menor fallecido, ante la incertidumbre del caso y no tener claridad sobre lo que pasó realmente, hizo un derecho de petición para reunirse con quienes atendieron al joven. “Ellos fueron los últimos en ver a mi hijo con vida”, dijo en Citytv la madre del menor.

