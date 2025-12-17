En una operación de emergencia llevada a cabo por la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana de Londres, Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana buscada internacionalmente, fue rescatada viva del río Támesis cerca del puente de Battersea, según recogió The Sun.

El incidente ocurrió en la mañana de este martes 16 de diciembre, alrededor de las 6:45 a. m., cuando una persona reportó ver a una mujer en evidente estado de angustia en el agua, mencionaron en el medio inglés.

Los rescatistas utilizaron reflectores para buscar en el río y lograron sacarla a las 7:14 a. m. Guzmán Castro fue trasladada inmediatamente a un hospital local, donde los médicos confirmaron que sus lesiones no eran graves ni ponían en riesgo su vida, aunque no se descartaron posibles complicaciones.

Atención…Zulma Guzman se encuentra en un hospital de Londres bajo custodia de la policía tras ser rescatada de un río en un intento de suicidio . Una vez sea dada de alta será judicializada y enviada a Colombia para responder por el presunto homicidio de dos menores con talio y… pic.twitter.com/cBmXzcZ26o — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 17, 2025

Luego del rescate, Guzmán Castro quedó bajo custodia policial. Las autoridades británicas actuaron en respuesta a una orden de arresto emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster a principios de esta semana, con fines de extradición a Colombia, mencionó el mismo diario.

Esta captura culmina una búsqueda internacional que involucró a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (National Crime Agency), que había estado rastreando sus movimientos desde su llegada a Gran Bretaña el 11 de noviembre de este año.

Se espera que, una vez declarada médicamente apta, sea presentada ante un juez en Londres para iniciar el proceso formal de extradición, donde enfrentará cargos graves en Colombia.

El rescate ha dado origen a especulaciones sobre si se trató de un intento de atentar contra su propia vida o un acto de desesperación ante la presión de la persecución internacional. Fuentes cercanas a la investigación indican que Guzmán Castro había permanecido varias semanas en el Reino Unido sin ser detectada, posiblemente visitando a su hijo, quien reside allí, explicaron en el citado diario.

Su localización se facilitó gracias a la cooperación entre autoridades colombianas y británicas, que habían intensificado la vigilancia tras rastrear su ruta de escape: desde Argentina, donde decía estar trabajando y cursando una maestría en periodismo, pasando por Brasil y España, hasta llegar a Londres.

¿Por qué buscaban a Zulma Guzmán Castro?

Ella es la principal sospechosa en uno de los crímenes más impactantes registrados en Colombia este año: el envenenamiento deliberado de dos niñas mediante frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que provoca fallas multiorgánicas severas.

El incidente ocurrió el 3 de abril de este año, cuando un paquete de regalo con las frambuesas llegó a través de una empresa de mensajería a un apartamento en el barrio Rosales, al norte de Bogotá, propiedad de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas.

Las víctimas fueron Inés de Bedout, de 14 años, y su amiga cercana, Emilia Forero, de 13 años, quienes regresaron del colegio y decidieron consumir las frambuesas mientras jugaban con otra adolescente y el hermano mayor de Inés, de 21 años.

Poco después, los cuatro colapsaron y fueron trasladados de urgencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Emilia falleció al día siguiente, el 4 de abril, e Inés murió cuatro días después, el 7 de abril. La otra niña sufrió lesiones permanentes que cambiaron su vida, y el joven hermano también fue hospitalizado, aunque ambos sobrevivieron.

Análisis forenses del Instituto de Medicina Legal revelaron, tres semanas después, que la causa de las muertes fue una intoxicación aguda por talio, adherido intencionalmente a las frambuesas. Expertos determinaron que el veneno fue inyectado deliberadamente en las frutas, lo que convierte el acto en un homicidio agravado planificado.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que Guzmán Castro coordinó el envío como un “acto de venganza” después de una relación sentimental clandestina de varios años con Juan de Bedout, que terminó en fracaso. Aunque el motivo exacto del doble homicidio aún se investiga, reportes sugieren que podría estar relacionado con celos o resentimientos derivados de esa relación.

