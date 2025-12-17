Zulma Guzmán fue capturada en medio de escalofriantes detalles en un reconocido lugar del exterior, uno de los elementos que se suma a un relato que parece de terror.

El puente de Battersea (Battersea Bridge, ver mapa) donde fue encontrada herida la mencionada mujer está ubicado en Londres (Inglaterra), y cruza el río Támesis en el suroeste de la capital británica.

Este puente une el barrio de Battersea, al sur del río, con el área de Chelsea, al norte, y es una estructura histórica de hierro fundido y granito con cinco arcos que data de finales del siglo XIX. Está situado sobre una curva del Támesis y es uno de los pasos viales que conecta partes importantes de la ciudad de Londres.

La policía de Londres atendió a principios de la mañana del 16 de diciembre de 2025 un reporte de una mujer en apuros en la zona del puente de Battersea.

La Unidad de Policía Marina de la Met rescató a Guzmán del agua del río cerca de este puente y la trasladó a un hospital con heridas no mortales, según informes de medios internacionales citados por la prensa colombiana. Este suceso llevó a su identificación como la mujer buscada por Interpol, vinculada a un caso de envenenamiento investigado en Colombia.

El puente mismo es parte del paisaje urbano de Londres y opera como un paso transitable tanto para vehículos como para peatones. Su diseño y construcción le han convertido en un punto conocido en la ribera del Támesis, aunque no es de las estructuras más grandes de la ciudad, sí tiene relevancia local por su antigüedad y por conectar dos zonas residenciales y comerciales de Londres.

En el contexto del rescate de Guzmán, el puente de Battersea aparece como punto de referencia geográfica donde la policía británica la encontró tras un incidente que está siendo investigado para determinar si se trató de un intento de atentar contra su vida o de otra circunstancia, mientras avanzan también los trámites para su custodia y posible extradición a Colombia.

¿En qué películas ha aparecido el puente Battersea?

El puente de Battersea es una de las estructuras más icónicas de Londres y ha servido como escenario para diversas producciones cinematográficas debido a su encanto histórico y su ubicación estratégica sobre el río Támesis. En el sitio web de Battersea Nub News se detallan algunas de sus apariciones más destacadas en el cine.

Una de las películas más memorables que incluye este puente es ‘El diario de Bridget Jones’ (2001). En esta comedia romántica, el puente de Battersea aparece en varias tomas, especialmente en escenas que capturan el ambiente del barrio de Chelsea, donde reside la protagonista. La estética victoriana del puente aporta un aire nostálgico y típicamente británico a la narrativa.

Otra aparición relevante ocurre en la película ‘Si solo’ (2004), protagonizada por Jennifer Love Hewitt. En este drama romántico, el puente es un lugar clave para los encuentros y reflexiones de los personajes principales, aprovechando las vistas panorámicas del río. Asimismo, el puente se puede observar en escenas de fondo en producciones como ’28 días después’ (2002), donde se muestra un Londres desolado tras una pandemia.

En el cine de acción y suspenso, el puente de Battersea ha sido utilizado para establecer la geografía de la ciudad. Por ejemplo, en ‘Skyfall’ (2012), de la saga de James Bond, aunque la acción principal ocurre en otros puntos, la zona de Battersea y sus puentes aledaños son visibles durante las secuencias de transición por el Támesis. También aparece en la película de época ‘Amazing Grace’ (2006), que recrea el Londres del siglo XVIII.

Estas apariciones confirman que el puente de Battersea no es solo una vía de transporte, sino un símbolo visual que ayuda a los directores a transmitir la esencia auténtica y elegante de la capital inglesa.

