La empresaria Zulma Guzmán Castro, buscada por la Interpol por su presunta vinculación con el envenenamiento con talio de dos niñas ocurrido en abril, fue capturada en Londres tras un incidente registrado en el puente de Battersea, sobre el río Támesis.

Según el diario inglés The Sun, la Policía de Londres atendió en la mañana del martes 16 de diciembre el reporte de una mujer en apuros en ese lugar que tenia heridas leves.

La Unidad de Policía Marina rescató a una mujer de alrededor de 50 años del agua y la trasladó a un hospital, donde se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida. Posteriormente fue identificada como Zulma Guzmán. Las autoridades investigan si el hecho correspondió a un intento de suicidio o a una posible fuga.

Lo cierto es que Guzmán ya está bajo custodia y será puesta a disposición de la Interpol. De acuerdo con la información conocida, la empresaria había llegado al Reino Unido el 11 de noviembre. La Fiscalía logró ubicarla gracias a pruebas técnicas y testimonios, entre ellos registros de llamadas desde celulares usados para solicitar el envío de frambuesas, alimento relacionado con el caso.

Guzmán fue mencionada previamente por Juan de Bedout, padre de una de las niñas, quien afirmó haber tenido una relación extramatrimonial con ella.

Aunque la empresaria admitió haber comprado frambuesas días antes de los hechos y otros comportamientos controvertidos, siempre ha sostenido que es inocente y que están intentando implicarla injustamente en el doble homicidio.

Zulma Guzmán había hablado hace poco

Hace unos días, Guzmán había reaparecido públicamente pese a tener una circular roja de Interpol por el caso del envenenamiento con talio que causó la muerte de las dos menores.

La mujer negó ser responsable del crimen y aseguró que se le señala por su antigua relación con Juan de Bedout, padre de una de las niñas.

Sostuvo que su salida de Colombia no estuvo ligada a la investigación y que planeaba mudarse desde hacía dos años por motivos laborales y académicos en Argentina.

Guzmán confirmó su relación sentimental con De Bedout, cuya esposa murió durante la pandemia; posteriormente se halló talio en su organismo, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

