En un caso que ha conmocionado a Colombia y que ha destapado una red de intriga y venganza personal, las autoridades confirmaron este jueves que la muerte de dos adolescentes de 13 y 14 años, ocurrida en abril pasado, fue un homicidio premeditado.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Caso de niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá daría giro: señalan a una mujer)

Las niñas, estudiantes del exclusivo Colegio Los Nogales, perdieron la vida tras consumir frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, un metal altamente tóxico e indetectable por su falta de olor o sabor.

Lo que inicialmente se pensó como un trágico accidente durante una tarde de juegos en un apartamento del norte de la capital, se reveló como un acto deliberado, con una mujer identificada como Zulma Guzmán como la principal sospechosa huyendo de la justicia internacional.

Lee También

Ante esto, la periodista Darcy Quinn, de La FM, compartió un supuesto chat que Guzmán le habría enviado a sus contactos, en el que asegura que no es culpable, que no se voló a Argentina sino que vive allá hace un tiempo, que la Fiscalía no le ha notificado nada e incluso que solo se le vincula porque tuvo una “relación clandestina” con el papá de las menores que fallecieron.

Este fue el mensaje que Guzmán le envió a sus contactos, según la periodista:

Atención … Zulma Guzmán , acusada de envenenar a las niñas con talio , le escribe a sus amigos y les pide defenderla 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/oSNnrXVoy5 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) December 5, 2025

Cómo fue el caso de las niñas envenenadas en Bogotá

Los hechos remontan al 4 de abril de 2025, cuando tres menores –Emilia e Inés, de 13 y 14 años, y una tercera amiga de 14– se reunieron en el barrio Rosales para compartir una jornada de tareas y diversión, acompañadas por un joven de 21 años, hermano de una de ellas.

Pidieron domicilios, hornearon galletas y probaron sushi, pero el detonante fatal fue una encomienda sorpresa: una caja de frambuesas achocolatadas que llegó como un “regalo” anónimo a través de una empresa de mensajería. Horas después, los síntomas aparecieron con virulencia: náuseas, vómitos, fallas cardíacas y colapso multiorgánico.

Trasladadas de urgencia a la Fundación Santa Fe, Emilia e Inés fallecieron entre el 5 y el 9 de abril, mientras la tercera menor, aún en recuperación con secuelas graves, y el joven sobrevivieron sin complicaciones mayores. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue concluyente: el talio fue introducido intencionalmente en las frambuesas, descartando cualquier negligencia accidental.

Siete meses de una meticulosa investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) han dado un giro dramático al caso. La principal implicada es Zulma Guzmán Castro, una empresaria bogotana de 45 años, fundadora de Car-B, una compañía de autos eléctricos compartidos lanzada en 2017.

Según evidencias recolectadas, incluyendo testimonios, registros de envíos y análisis forenses, Guzmán habría coordinado personalmente la entrega de las frambuesas envenenadas, motivada por un posible rencor personal. La mujer mantenía una relación cercana con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y destinatario del paquete, la cual se deterioró en un distanciamiento abrupto meses antes de la tragedia.

Fuentes judiciales no descartan que se trate de un crimen pasional o de venganza, aunque la Fiscalía aún no ha revelado el móvil exacto para no comprometer la captura.

Ante la inminencia de su vinculación, Guzmán Castro abandonó Colombia apenas días después de las muertes, iniciando una odisea de huidas que la llevó primero a Argentina, luego a Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido.

Este jueves, un juez penal de control de garantías de Bogotá emitió orden de captura contra ella, y la Interpol activó una Circular Roja –el máximo nivel de alerta global– para rastrearla en 196 países. “Las pruebas materiales y probatorias son irrefutables: ella fue el nexo logístico del envenenamiento”, afirmó un portavoz de la Fiscalía, destacando que el envío se disfrazó de obsequio inocuo para evadir sospechas.

(Ver también: ¿Fue por venganza? Versión por la que Zulma Guzmán habría envenenado a dos niñas en Bogotá)

La búsqueda internacional se intensifica, con colaboración de Europol y autoridades sudamericanas, mientras la familia de las víctimas exige justicia en medio de un duelo que ha marcado a la sociedad bogotana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.