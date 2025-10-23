El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que fue víctima de un supuesto intento de envenenamiento luego de consumir una mermelada y unos chocolates que le habrían entregado durante un evento público.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ecuador libera a sobreviviente del ataque de EE. UU. en el Caribe: esto es lo que sabemos del caso)

Según el mandatario, los análisis practicados a los productos arrojaron la presencia de tres compuestos químicos en altas concentraciones, lo que, a su juicio, demuestra que hubo una intención clara de hacerle daño.

En diálogo con CNN, Noboa aseguró que ya se interpuso la denuncia formal y se entregaron las pruebas correspondientes.

Lee También

“La presencia de tres compuestos en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional. Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos”, sostuvo.

Aunque no se revelaron los nombres de las sustancias ni el lugar exacto donde recibió los obsequios, el presidente afirmó que las autoridades ya investigan la procedencia de los productos y quién los entregó.

El hecho ocurre en medio de un clima político tenso en Ecuador, marcado por los enfrentamientos del gobierno con organizaciones criminales y recientes episodios de violencia que han sacudido al país.

Ataque contra la caravana de Daniel Noboa

No es la primera vez que Noboa habla de supuestos atentados en su contra. A comienzos de octubre, su administración denunció que el vehículo en el que viajaba el mandatario habría recibido disparos durante una protesta indígena, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden esa versión.

El caso ha generado fuerte conmoción en el país y reabre el debate sobre la seguridad del presidente, quien ha prometido mantener una “guerra frontal” contra las mafias que operan en territorio ecuatoriano.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.