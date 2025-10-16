Una situación bastante grave se presentó en la mañana de este jueves, 16 de octubre, en Ecuador, ya que un futbolista profesional sufrió de un atentado y está luchando por su vida.

La situación se presentó en la ciudad de Portoviejo justo cuando el jugador, quien estaba junto a sus compañeros, recibió un atentado por parte de dos sicarios, quienes dispararon y luego trataron de huir.

Sin embargo, como recibieron disparos también, los hombres no lograron subirse en su motocicleta y les tocó correr, por lo que uno de los implicados fue detenido por la policía y los otros jugadores que estaban presentes.

Este es el angustiante momento que se vivió en Ecuador:

#URGENTE || En Manabí el jugador de la Liga de Portoviejo Bryan Angulo mejor conocido como el Cuco Angulo fue victima de un ataque armado mientras se dirigía a su entrenamiento, uno de los atacantes fue detenido por la Policía Nacional pic.twitter.com/z91Eq35uH4 — Poder Informativo (@PoderInforma) October 16, 2025

#URGENTE | Un video que circula por redes sociales y grupos de WhatsApp muestran el momento en el que la Policía comienza la persecución contra los sujetos que atentaron contra Bryan Angulo, jugador de Liga de Portoviejo. pic.twitter.com/zuXmTh5vqY — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) October 16, 2025

Según primeras informaciones, el ‘Cuco’, como se le conoce al jugador, fue trasladado a un hospital cercano, pero no hay más actualizaciones acerca de su estado de salud.

Vale la pena recordar que el jugador, que pasó por Emelec, Mushuc Runa, The Strongest y Cruz Azul, llegó a este equipo el pasado 31 de julio, por lo que las autoridades deben avanzar en la investigación para ver si se trató de un ajuste de cuentas, un atraco o un hecho completamente aislado.

Los aficionados del fútbol ecuatoriano, por su parte, le piden al gobierno nacional que actúe y tome acciones determinantes en contra de la criminalidad, ya que las personas no se sienten seguras en ninguna ciudad precisamente por el aumento de la violencia, los hurtos y mucho más.

