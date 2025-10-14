Según los primeros reportes militares, el atentado tuvo como objetivo principal el Batallón de Infantería de Selva N.° 24 (BICAM 24) y dejó un soldado herido.

Durante la ofensiva se escucharon varias detonaciones y ráfagas de disparos, mientras las tropas del Ejército respondían al hostigamiento.

Este video muestra el pánico en la zona:

Paralelamente, fueron atacadas con granadas la estación de Policía del municipio y la vivienda del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, lo que generó pánico entre los habitantes.

Las autoridades atribuyeron el ataque a la estructura ‘Armando Ríos’, perteneciente al bloque ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de ese grupo ilegal.

Aunque la situación fue controlada y se reforzó la seguridad en el casco urbano, los hechos evidencian el poder ofensivo que aún conservan las disidencias en esta zona del país.

Los organismos de seguridad realizan operativos para ubicar a los responsables y evitar nuevos ataques, mientras se evalúan los daños materiales y el impacto en la población civil.

