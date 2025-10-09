En la noche de este miércoles 8 de octubre, el municipio de El Tambo (Cauca) sufrió un atentado con un carrobomba, exactamente en el sector de ‘Crucero Pandiguando’.

Así lo dio a conocer La FM en sus redes sociales. El citado medio compartió un video en el que se observa el vehículo destruido luego de la explosión que, según un reporte preliminar, dejó dos civiles heridos.

Noticia en desarrollo…

