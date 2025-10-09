En la noche de este miércoles 8 de octubre, el municipio de El Tambo (Cauca) sufrió un atentado con un carrobomba, exactamente en el sector de ‘Crucero Pandiguando’.
Así lo dio a conocer La FM en sus redes sociales. El citado medio compartió un video en el que se observa el vehículo destruido luego de la explosión que, según un reporte preliminar, dejó dos civiles heridos.
#Atención | Un saldo parcial de dos civiles heridos deja un atentado con carrobomba en el sector de el Crucero Pandiguando, en El Tambo, Cauca.Lee También
-🎥Residentes de la zona pic.twitter.com/J65CHMxThA
— La FM (@lafm) October 9, 2025
Noticia en desarrollo…
