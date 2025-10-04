La Lotería del Cauca jugó este sábado 4 de octubre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada viernes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

(Vea también: Lotería de Bogotá: resultado último sorteo 2 de octubre de 2025)

Resultados de la Lotería del Cauca 9 de octubre

El número ganador y premio mayor de 8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fue el de la serie .

Lee También

Cuáles son los premios secos de la Lotería del Cauca

Además de ese premio mayor, Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: uno de 100 millones de pesos, seis de 50 millones de pesos y diez de 30 millones de pesos.

¿Qué día se juega la Lotería del Cauca?

La Lotería de Cauca se juega todos los sábados a partir de las 11:00 p. m. y es transmitida en directo por Telepacifico. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

(Lea también: Lotería del Quindío: resultado último sorteo 2 de octubre de 2025)

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Cauca?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierdas la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

* Pulzo.com se escribe con Z