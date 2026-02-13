La fortuna volvió a sonreír en la Costa Caribe luego de que el ‘Tunjo de Oro’ cayera en Santa Marta y entregara un premio seco de $ 300 millones, según informó la Lotería de Cundinamarca. Con este resultado, un nuevo colombiano se convirtió en millonario y la suerte se quedó esta vez en el Magdalena.

El número ganador fue el 9790 de la serie 221, correspondiente al sorteo 4789, de acuerdo con datos entregados por la entidad. Este premio es el segundo más grande dentro de su plan de premios y hace parte de los 55 premios secos que se sortean cada semana, lo que mantiene la expectativa entre quienes le apuestan a este tradicional juego.

La entidad también invitó al ganador a revisar cuidadosamente su billete para confirmar la información y adelantar el proceso de reclamación. Para hacer efectivo el pago, deberá presentar el billete original en buen estado y su documento de identidad en las instalaciones oficiales, siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de premios.

Además, la organización recordó que el afortunado puede consultar los canales digitales y las líneas de atención disponibles para recibir orientación sobre los pasos a seguir. A través de estos medios, los jugadores pueden confirmar resultados, despejar dudas y conocer detalles del procedimiento antes de acercarse a reclamar el dinero.

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes, o los martes cuando el lunes es festivo, desde el Banco de la Suerte por Canal Uno a partir de las 11:15 p. m. En cada sorteo se entregan 55 premios secos por un valor total de $ 18.000 millones, una cifra que la posiciona como una de las más llamativas del país y que ahora suma una nueva historia de suerte en Santa Marta.

