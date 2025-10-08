La Casa Blanca solicitó al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente de sus recientes declaraciones en las que afirmó que una lancha colombiana con civiles a bordo habría sido impactada durante un bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos en el Mar Caribe. Washington calificó esa afirmación como “infundada y reprensible”, y advirtió que este tipo de declaraciones afectan la relación bilateral.

El gobierno de Estados Unidos expresó su expectativa de que el mandatario colombiano corrija públicamente su acusación para poder continuar con un diálogo fluido entre ambos países.

“Estados Unidos espera con interés que el presidente Gustavo Petro se retracte públicamente de su infundada y reprensible declaración para que podamos retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia”, señala el comunicado publicado por Noticias Caracol.

El pronunciamiento se da luego de que Petro afirmara públicamente que un bombardeo en el Caribe —atribuido a Estados Unidos— habría afectado una embarcación en la que viajaban ciudadanos colombianos, aunque no presentó evidencia que respaldara esa acusación.

“Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe […] No hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo”, escribió el presidente en su cuenta de X en la mañana de este miércoles 8 de octubre.

A pesar del llamado de atención, la Casa Blanca reiteró su disposición al trabajo conjunto y resaltó la importancia de Colombia como aliado estratégico.

“A pesar de las diferencias políticas con el Gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. Nos comprometemos a una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas como la seguridad y la estabilidad regionales y seguimos comprometidos con los esfuerzos que mejoran la vida de estadounidenses y colombianos por igual”, añadió el comunicado.

Respuesta de Gustavo Petro a Estados Unidos

Minutos después de conocerse la solicitud del país norteamericano, Gustavo Petro reaccionó y lejos de expresar estar dispuesto a atender el pedido, escribió: “Que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada”.

Hasta ahora no hay más pronunciamientos por parte del jefe de Estado ni del gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.