En la noche de este martes 7 de octubre se presentaron enfrentamientos entre manifestantes que salieron a las calles a favor de Palestina y algunos gestores de seguridad y miembros de la Policía de Medellín.

Frente a los hechos se pronunció Gustavo Petro, quien apoyó esa movilización, y compartió un video en el que se observa, al parecer, a algunos funcionarios golpeando a manifestantes, por lo que se despachó contra el alcalde de la capital de Antioquia.

Para el mandatario, en el resto del país la jornada transcurrió de manera pacífica y responsabilizó al mandatario local en el uso de la fuerza; sin embargo, no hizo referencia a algunas agresiones que denunció la alcaldía.

“Mientras en Colombia las marchas fueron pacíficas. En Medellín, ‘Fico’, ‘el parcero’ de la embajada de EE. UU. ordenó la violencia. Fascismo como en el gobierno de Israel”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

¿Qué dijo la alcaldía de Medellín sobre enfrentamientos en protesta pro-Palestina?

Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que se presentaron actos de vandalismo y afectaciones a la propiedad privada, por lo que autorizó el uso diferenciado de la fuerza.

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”, afirmó Mejía.

Además, publicó fotografías sobre aparentes agresiones a gestores de seguridad, por lo que justificó la intervención, aunque no mencionó específicamente cuál fue el detonante de los enfrentamientos.

“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”, agregó el funcionario.

#Medellín/ declaraciones del secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía*, sobre los hechos presentados hoy en la ciudad durante las movilizaciones. https://t.co/eOQOorAfuk pic.twitter.com/akL07J51OB — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 8, 2025

