Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá informó que la tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del Consejo Nacional Electoral es “improcedente”. El documento fue publicado por los periodistas Ricardo Ospina y Darcy Quinn.

Atención: Se cayó la consulta interna del Pacto Histórico entre @IvanCepedaCast @QuinteroCalle y @carolinacorcho El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la @Registraduria su inscripción. Al declararse… pic.twitter.com/mXOKvtZSfP — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 7, 2025

Lee También

Atención…. Se cae consulta del Pacto Histórico . Tribunal superior de Bogotá deja sin efectos medida cautelar y niega tutela de @carolinacorcho y @GustavoBolivar pic.twitter.com/vZhqPdITyg — Darcy Quinn (@darcyquinnr) October 7, 2025

Este órgano superior de la justicia dejó sin efectos la medida cautelar que había favorecido al Pacto Histórico y negó la acción de tutela. Con esta decisión, la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder no obtiene, por ahora, el reconocimiento como partido político con personería jurídica.

Corcho y Bolívar -este último finalmente decidió no participar en la consulta por la presencia de Daniel Quintero- habían presentado la tutela argumentando que el CNE vulneró sus derechos al debido proceso, la participación política y la igualdad.

Su solicitud pedía que el alto tribunal ordenara al Consejo reconocer sin condiciones la personería del “Movimiento Político Pacto Histórico”. La negativa del Tribunal Superior de Bogotá deja a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero sin poder hacer la consulta interna con la que esperaban elegir al próximo candidato del Pacto Histórico.

De los tres, Iván Cepeda es el que más apoyo ha recibido por parte de otros precandidatos. El mismo Bolívar y María José Pizarro se han unido a la campaña del senador, pues ambos manifestaron su inconformismo con la presencia de Daniel Quintero, un precandidato que ha estado vinculado a diferentes casos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín.

La división ha sido mucho más notoria entre Bolívar y Quintero, pues el exsenador ha manifestado abiertamente todas las inconformidades que tiene con el exalcalde, que, según versiones extraoficiales, sería el preferido por el presidente Gustavo Petro dentro de la consulta.

El mismo presidente reaccionó en su cuenta de X ante la decisión del Tribunal Superior y aunque aseguró que la decisión se trata de “un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia”, la realidad es que el Tribunal es uno de los órganos judiciales más respetables del país y no se ha visto permeado por la polarización política que ha sido liderada por diferentes políticos. Este fue el mensaje del presidente:

Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadures los que impiden que la Constitución se aplique https://t.co/UETiyRTsLq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.