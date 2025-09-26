En medio de los revolcones que ha hecho el Pacto Histórico durante las últimas horas para definir a su candidato en las elecciones presidenciales de 2026, Gustavo Bolívar anunció que declina sus aspiraciones para ser el representante del oficialismo en la búsqueda de mantenerse en la Casa de Nariño.

A su vez, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social dio sus razones, las cuales se basan en que apoyará al precandidato Iván Cepeda. Sumado a ello, el otrora candidato a la Alcaldía de Bogotá detalló que se debió a que, en caso de no obtener la victoria en la eventual consulta del progresismo, tendría que apoyar al ganador.

Su resistencia ante esa política del movimiento del presidente Gustavo Petro se debe a que, en caso de que Daniel Quintero quedase como el candidato de la izquierda, él no lo apoyaría por desacuerdos que tiene con el exalcalde de Medellín.

“He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio, según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador, y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias y sombras sobre sí”.

Por esta razón, aseguró que estará con Cepeda, ya que dijo que el actual senador representa sus principios y confía en él para llevar las banderas del Pacto Histórico. “Es un hombre decente, en el cual me voy a sentir representado. Quiero decirle a Iván [Cepeda] que voy a trabajar por su campaña.

Finalmente, Bolívar agradeció a sus seguidores y a quienes lo respaldaron dentro del movimiento por el apoyo que recibió. El movimiento de Petro reveló que, finalmente, solo tendrá tres precandidatos para luchar en las elecciones presidenciales: Cepeda, Quintero y Carolina Corcho.}

Pacto Histórico aseguró que ya no hará una consulta interna del partido para definir a su candidato y buscará un mecanismo democrático en el que la ciudadanía elija.

