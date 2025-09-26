El Pacto Histórico dio un paso clave en la carrera electoral rumbo a 2026. La coalición oficialista otorgó aval a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Iván Cepeda, senador; y Carolina Corcho, exministra de Salud, para participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre, en la que se elegirá al candidato presidencial del movimiento.

La decisión despeja el camino para que los tres dirigentes midan sus fuerzas políticas dentro del Pacto Histórico, que busca mantener la continuidad del proyecto iniciado por el presidente Gustavo Petro. La consulta será determinante para definir la estrategia electoral del bloque de izquierda de cara a las presidenciales.

Con esta definición, el Pacto Histórico entra en etapa decisiva y desde ya se perfila un pulso político de alto voltaje entre Quintero, Cepeda y Corcho, quienes representan diferentes sectores de la coalición. El 26 de octubre se sabrá quién asumirá la bandera presidencial del movimiento.

Qué pasó con María José Pizarro y Gustavo Bolívar

En medio de la definición de candidaturas dentro del Pacto Histórico, se confirmó que María José Pizarro y Gustavo Bolívar decidieron dar un paso al costado en la carrera presidencial.

En su caso, Pizarro anunció que respaldará la precandidatura de Iván Cepeda, mientras Bolívar también desistió de participar en la consulta interna. Con esta decisión, el panorama queda despejado para los tres aspirantes ya avalados por la coalición: Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Con grandeza y fiel a mis principios, he tomado dos decisiones trascendentales: Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero @IvanCepedaCast. Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y… pic.twitter.com/SGMhTfkEUe — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 26, 2025

