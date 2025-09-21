Las tensiones al interior del Pacto Histórico volvieron a quedar en evidencia tras el fuerte cruce entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, dos figuras que buscan posicionarse para la consulta de precandidatos presidenciales del próximo 26 de octubre.

El detonante fue una publicación en redes sociales hecha por el exalcalde de Medellín. Quintero difundió una pieza gráfica con el mensaje: “¿Qué Colombia quieres en 2026?”. La valla mostraba su rostro sonriente, acompañado de una caricaturesca imagen del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, posando con sombrero, gafas, un gato en brazos y vestido como mujer.

La pieza, que pretendía cuestionar el rumbo político que debería tomar el país, desató críticas por su representación y rápidamente llegó a Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El también libretista no ocultó su molestia y cuestionó duramente a Quintero por el contenido de la valla. “Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda, celebrando el cierre del Congreso, la burla a la comunidad LGBTQ+, las alianzas con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda). Perdieron la coherencia compañer@s”, escribió Bolívar en la red social X.

El exsenador agregó que el progresismo lleva años defendiendo causas de inclusión y respeto, y que resulta lamentable que algunos sectores del movimiento estén respaldando la aspiración de Quintero, quien —a su juicio— “representa todo lo que aborrecían”.

El cruce de palabras es apenas un capítulo más en la rivalidad que ambos han sostenido en los últimos años. Bolívar nunca ha estado de acuerdo con la participación de Quintero en el Pacto Histórico y lo ha tildado en repetidas ocasiones de “oportunista”. Además, ha cuestionado la viabilidad de varias de sus propuestas y lo acusa de recurrir a “artimañas” para sacarlo del camino político.

Por su parte, Quintero ha insistido en que su candidatura busca ampliar la base electoral del progresismo y que el país necesita liderazgos frescos.

Aunque en esta ocasión no respondió a los señalamientos de Bolívar, su presencia sigue causando incomodidad en algunos sectores de la coalición que lidera el presidente Gustavo Petro.

