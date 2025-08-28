En medio de las tensiones internas del Pacto Histórico por definir su candidato presidencial para 2026, Gustavo Bolívar, precandidato y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, ha ocasionado revuelo al considerar renunciar a su aspiración para respaldar al senador Iván Cepeda.
Según La Silla Vacía, dos fuentes de la campaña de Bolívar y un congresista cercano confirmaron que el exsenador planteó esta posibilidad en una reunión privada, aunque él lo desmintió en X: “Mentira. Nunca he dicho eso. Menos encabezando encuestas”.
Esto es falso. Buscan desanimar a los simpatizantes de mi campaña que cada día son más. Si lo hubiera pensado no estaría recorriendo 20 municipios por Semana.
Celebro la llegada de Iván Cepeda y me parece un gran candidato pero jamás he contemplado esta idea.
La maniobra, de concretarse, buscaría unir a la izquierda militante contra el creciente ascenso de Daniel Quintero en la consulta interna del Pacto, programada para el 26 de octubre.
La preocupación en el ala más tradicional del Pacto Histórico radica en el avance de Quintero, exalcalde de Medellín, quien en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) aparece en empate técnico con Bolívar.
Gustavo Bolívar desmiente que Iván Cepeda
El exsenador explicó que no se bajará de su precandidatura pese a celebrar la aspiración de Cepeda, a quien él mismo felicitó por meterse a la carrera electoral.
“No ha habido de mi parte ninguna intención de bajarme de mi candidatura”, afirmó Bolívar.
FAKE NEWS de la Silla Vacía.
El desespero por los likes lleva a algunos medios a mentir.
Nunca he pensado en renunciar a mi precandidatura.
Favor RT pic.twitter.com/uDn9eqYPQP
