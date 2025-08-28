La serie ‘Pandillas, guerra y paz’, estrenada en 1997 y escrita por Gustavo Bolívar, fue un éxito en Colombia y otros países. Sin embargo, antes de llegar a la pantalla enfrentó un tropiezo que el propio Bolívar reveló recientemente.

Gustavo Bolívar a través de su cuenta de Instagram, compartió una emotiva anécdota que revive los inicios de la icónica serie ‘Pandillas, guerra y paz‘. En su relato recordó cómo, hace más de 25 años, tomó la arriesgada decisión de incluir en el elenco a jóvenes que pertenecían a pandillas, algo que en ese momento fue visto con desconfianza, pero que terminó por convertirse en un verdadero ejemplo de transformación social.

Al principio solo ingresaron cuatro pandilleros al proyecto, pero con el tiempo llegaron a participar hasta 30 en las grabaciones que se hicieron en Girardot. Según Bolívar, este proceso se convirtió en una especie de pacto de paz: se les permitió actuar y ser parte de la serie a cambio de comprometerse a dejar atrás los conflictos callejeros.

El resultado fue sorprendente: “Nunca se perdió nada, jamás hubo un irrespeto. Al contrario, eran los más educados y respetuosos, llegaban primero al set y se iban de últimos”, afirmó.

Además, estos jóvenes aportaron una riqueza invaluable al guion, pues compartían expresiones propias de la calle que le dieron autenticidad a los diálogos. Bolívar recuerda cómo les pedía palabras para enriquecer el libreto: “Les decía: necesito palabras que empiecen por G, y ellos me traían cosas como ‘gorsofia’ o ‘gurrupleta’. Para muchos eso podía sonar vulgar, pero en realidad era un tesoro del lenguaje popular”.

Uno de los actores más recordados de la serie es ‘Shampoo’, quien también compartió su experiencia. Contó que debía trasladarse desde la localidad 19 de Bogotá, Ciudad Bolívar, para cumplir con las grabaciones, algo que muchos no creían posible. Reconoció que hubo envidias y personas que intentaron opacarlos, pero el equipo se mantuvo firme y logró consolidar uno de los programas más vistos en la historia de la televisión colombiana.

‘Pandillas, guerra y paz’ no solo fue un éxito televisivo por retratar la realidad de miles de jóvenes en el país, sino que también transformó vidas. ‘Shampoo’ confesó que, de no haber sido por esa oportunidad, probablemente habría terminado en la cárcel o incluso muerto.

“Esa oportunidad fue un éxito, nos permitió cambiar el rumbo. Los jóvenes necesitamos segundas oportunidades, y cuando se aprovechan, los resultados pueden ser increíbles”, expresó.

Hoy, más de dos décadas después, la serie sigue siendo recordada no solo por su impacto cultural, sino también por la manera en que abrió caminos para que muchos jóvenes dejaran atrás un destino marcado por la violencia y encontraran en la actuación una nueva forma de vivir.

