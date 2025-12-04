Este miércoles 3 de diciembre se confirmó la muerte del reconocido actor, dramaturgo y director colombiano Luis Alberto García, una de las figuras más influyentes en el desarrollo del teatro y la televisión en el país.

La noticia fue divulgada por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), entidad que lamentó profundamente la partida del artista y resaltó su legado para las artes escénicas nacionales.

¿Quién era el actor Luis Alberto García?

Luis Alberto García nació en Tunja en 1937. Desde muy joven mostró una fuerte inclinación por la literatura y la filosofía, intereses que lo llevaron a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. Durante su paso por la institución descubrió su verdadera vocación: el teatro.

Allí ingresó al grupo teatral El Búho, un espacio artístico que funcionaba dentro del campus y en el que compartió escena y aprendizaje con grandes referentes como Santiago García, director del icónico Teatro La Candelaria, y Fausto Cabrera, maestro fundamental del teatro colombiano.

Con el tiempo, García decidió profundizar en su formación y se trasladó a la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá. Bajo la dirección de figuras destacadas como Víctor Mallarino, perfeccionó su técnica y consolidó una visión creativa que más tarde lo llevaría a dirigir el Teatro Popular de Bogotá (T.P.B), una de las instituciones culturales más importantes del país.

A lo largo de su trayectoria, se destacó tanto en el teatro como en la televisión. En la pantalla participó en recordadas producciones como ‘Lejos del nido’, ‘La tregua’, ‘Bolívar, el hombre de las dificultades’, ‘La mujer del presidente’, ‘Marcela’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre muchas otras.

Como dramaturgo y director dejó huellas imborrables. Fue autor de obras como ‘Los caballeros del Dorado’, ‘Adiós para siempre’, ‘La ópera de los tres gramos’ y ‘El gorro de cascabele’s. No obstante, su mayor éxito en las tablas fue ‘I Took Panamá’, considerada una de las puestas en escena más relevantes de la historia del teatro colombiano.

Con su muerte, el país pierde a un referente artístico cuya obra continuará inspirando a nuevas generaciones. Su legado permanece vivo en los escenarios, las aulas y la memoria cultural de Colombia.

