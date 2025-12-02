En medio de las muertes que se registran en Colombia, el trágico y doloroso final de una reconocida chef en Barranquilla provocó la sorpresa general debido a la manera en la que falleció.

Sigue a PULZO en Discover

La historia personal de Lisette Malkun Zarur concluyó de forma abrupta en diciembre de 2025. El primer día de ese mes, alrededor de las 8:15 de la noche, cayó desde el octavo piso del edificio donde vivía en el barrio Alto Prado, norte de Barranquilla, lo que desembocó en su deceso instantáneo, reportó el diario El Heraldo de esa ciudad.

Ese mismo medio indicó que la madre de la chef confirmó que la reconocida figura pública estaba diagnosticada de depresión, por lo que surgió con fuerza la versión de que ella acabó con su vida.

La chef alcanzó un amplio reconocimiento gracias a su servicio de catering, lo que la acercó a múltiples celebridades como clientes, entre los que se destaca ‘el Pibe’ Valderrama como el más famoso.

Lee También

Malkun Zarur se codeó en sus labores con figuras de la talla de Leonor Espinosa, colombiana considerada como la chef femenina más destacada del mundo, de acuerdo con el listado The World’s 50 Best Restaurants.

La comunidad de exalumnas del Saint Mary School, donde ella estudió, expresó su profunda tristeza y condolencias después de una tragedia que causó conmoción en la sociedad barranquillera.

“Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme. Sabemos lo mucho que la querían, lo especial que era para cada una de ustedes y el vacío que deja su ausencia”, señaló el mensaje replicado por El Heraldo.

“A su familia, le hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Acompañamos su dolor y deseamos que encuentren un poco de consuelo en el amor, los recuerdos y la luz que Lisette deja en todos quienes la conocieron. Que su memoria siga viva en cada gesto, en cada risa y en cada historia que dejó detrás. Descansa en paz, Lisette”, sentenció la institución.

El mismo diario de la capital del Atlántico recordó que la Secretaría de Salud del Atlántico presta servicios de ayuda para la salud mental (POAF), a propósito del doloroso caso de una mujer que se catapultó como celebridad por su carisma y labor.

¿Quién es Lisette Malkun Zarur, chef colombiana?

Lisette Malkun Zarur fue una chef colombiana reconocida en la ciudad de Barranquilla, especializada en la cocina árabe y descendiente de una familia con raíces libanesas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lisette Malkun (@lisettemalkun)

Su trayectoria se caracterizó por mantener y difundir las tradiciones culinarias del Medio Oriente en su ciudad, siendo considerada una referente local en gastronomía árabe.

Malkun dirigía un proyecto gastronómico desde el cual ofrecía catering para eventos, celebraciones familiares y reuniones corporativas, elaborando platos tradicionales como quibbe, tabuleh, arroz con almendras, tahini y otros preparativos típicos de la cocina árabe.

Su servicio era muy solicitado especialmente en temporadas de festividades, cuando la demanda por comida árabe tradicional se incrementaba notablemente.

Además de su labor profesional, Lisette Malkun era descrita como una persona carismática, generosa y apasionada por transmitir el legado culinario heredado de su familia, según el diario La Libertad.

Sus clientes y allegados resaltaban su calidez, su hospitalidad y la dedicación con la que preparaba cada plato, convirtiendo sus mesas en espacios de comunidad, tradición y sabor para los visitantes.

De hecho, el mencionado medio de comunicación replicó imágenes de cómo fue hallado el cuerpo de la chef colombiana, reconocida por su labor y cercanía con múltiples celebridades de la sociedad en Barranquilla durante los últimos años.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.