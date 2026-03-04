Las autoridades avanzan en la investigación del trágico caso de Sheridyan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, dos hermanas de 14 y 17 años cuyos cuerpos fueron encontrados en un terreno del municipio de Malambo, luego de ser reportadas como desaparecidas el pasado 19 de febrero.

Desde los primeros días del proceso, la Policía Metropolitana de Barranquilla y unidades especializadas adelantaron seguimientos, rastreo de mensajes y capturas de dos jóvenes que, al parecer, estuvieron con ellas la noche en que desaparecieron.

¿Cómo fue la captura de sospechosos del asesinato de Sheridyan Sofía y Keyla Nicol Hernández en Barranquilla?

Una de las líneas más relevantes que siguen los investigadores apunta a un posible accidente ocurrido mientras los presuntos implicados participaban en piques ilegales, carreras clandestinas de vehículos que suelen desarrollarse en vías públicas sin condiciones de seguridad y que implican altas velocidades y riesgo extremo.

Las labores de inteligencia permitieron la captura de uno de los señalados y la aprehensión de un menor de edad que también estaría involucrado en los hechos. Ambos permanecen vinculados al proceso mientras avanzan las diligencias judiciales.

Chats apuntan hacia responsables del crimen de hermanas en Barranquilla

Además del seguimiento de ubicación de los sospechosos, los investigadores recopilaron mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones móviles que consideran determinantes para reconstruir lo sucedido.

Entre las evidencias figura un chat clave que permitió establecer vínculos directos entre los implicados y las jóvenes, elemento que cobra peso dentro del expediente judicial.

La madre de las adolescentes, Maricruz Noriega, acudió al Gaula para denunciar que estaba recibiendo mensajes intimidatorios desde un número de celular presuntamente vinculado a uno de los jóvenes cercanos a las menores.

En esos contactos exigían sumas cercanas a los cinco millones de pesos a cambio de supuesta información sobre el paradero de las jóvenes. A partir de ese reporte se inició una indagación penal bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada, que incluyó entrevistas, verificación de datos y labores de campo para establecer la autenticidad de los mensajes y la posible participación de los involucrados.

Las detenciones se dieron luego de varios días de análisis de información, verificación de pruebas y recolección de elementos materiales probatorios. La Fiscalía continúa con la imputación por homicidio agravado y otros delitos que podrían sumarse conforme avance el caso.

El caso conmociona a la comunidad del Atlántico por la edad de las víctimas y por las circunstancias que rodean el hecho. La evidencia digital, los testimonios y los indicios recopilados fortalecen la investigación que busca esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

