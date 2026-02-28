La violencia contra las mujeres sigue dejando víctimas en el departamento del Atlántico. En la noche del jueves 26 de febrero se registró un nuevo ataque sicarial que terminó con la vida de una joven de 26 años y dejó a un hombre herido.

De acuerdo con información conocida por El Heraldo, la víctima fue identificada por las autoridades como Landrys Johana Yepes Estrada.

Según el reporte de la Policía del Atlántico, hacia las 11:25 p. m. la mujer se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 21 con carrera 10, conversando con un hombre que, al parecer, sería su pareja sentimental.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a pie se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ambos. La joven recibió múltiples disparos y murió en el lugar.

El hombre resultó herido en la pierna izquierda y fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, donde permanece bajo atención médica.

Esta casa editorial conoció que Landrys Johana fue impactada al menos en dos ocasiones: un disparo en el pecho y otro en la cabeza. La joven deja un hijo de aproximadamente tres años.

Unidades de Policía Judicial adelantan la recolección de pruebas y testimonios para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para que entregue información que permita esclarecer el caso, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla del cuadrante más cercano.

Cuatro mujeres asesinadas en menos de 60 horas

El crimen de Landrys Johana ocurre en medio de una preocupante racha de violencia en el departamento. En menos de 60 horas han sido asesinadas cuatro mujeres.

El primer caso se registró en el barrio Villa Paraíso de Soledad, donde Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, fue atacada a tiros dentro de su vivienda. Un día después, en Barranquilla, fue asesinada Luzdaris Maickell Guerrero Corro, estudiante del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuando hombres armados irrumpieron en su casa en el barrio Las Américas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones en todos los casos, mientras crece la preocupación por el aumento de hechos violentos que tienen como víctimas a mujeres en el Atlántico.

