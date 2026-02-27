Un brutal ataque sicarial sacudió la tranquilidad de Villavicencio el pasado miércoles. En plena zona residencial del barrio Villa Bolívar, dos pistoleros en moto interceptaron una lujosa camioneta Lexus NX 200T de color blanco y abrieron fuego sin piedad, aprovechando que el vehículo estaba detenido en un semáforo, según informó El Tiempo.

Las autoridades confirmaron que el objetivo principal del atentado era Reynel Dubrán Méndez Moreno, un conocido ganadero y comerciante con negocios en el Meta, Cundinamarca y Bogotá. Méndez, quien iba en el asiento del copiloto, recibió la mayoría de los impactos.

En el hecho también perdió la vida su escolta y conductor, Hildebrando Bermúdez Valbuena, de 35 años, quien no tuvo oportunidad de reaccionar ante la ráfaga de más de 10 disparos que atravesaron el panorámico y la puerta lateral del vehículo de placas IXR 613.

Fuentes judiciales indicaron que la línea de investigación más fuerte apunta a una posible extorsión. Méndez Moreno no era un comerciante cualquiera; manejaba un robusto portafolio de negocios que incluía:

Construcción: matrícula en Bogotá para obras civiles y reparación de maquinaria pesada.

Comercio: dueño del Autoservicio Supermercado El Rey Super Ofertas’ y una comercializadora en Villavicencio.

Salud: propietario de la ‘Droguería Prosalud’ en Medina, Cundinamarca.

Además, el empresario había sido contratista del Estado, con vínculos comerciales en el Hospital de Acacías y centros educativos de la región.

La Policía del Meta ya revisa las cámaras de seguridad del sector para identificar las placas de la motocicleta y la ruta de escape de los sicarios. El ensañamiento del ataque (más de 10 tiros en un punto ciego del semáforo) sugiere un trabajo de inteligencia previo por parte de los criminales.

