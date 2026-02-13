De cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó una plataforma digital que permite conocer con precisión dónde estarán ubicados todos los puestos de votación, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La herramienta funciona mediante un sistema de georreferenciación que muestra en un mapa interactivo la localización exacta de cada punto habilitado para sufragar. El acceso está disponible en el portal oficial de la entidad, dentro del botón ‘Elecciones 2026’ y posteriormente en la opción ‘Congreso de la República’.

Desde allí, los ciudadanos pueden seleccionar el departamento, el municipio y el puesto específico para visualizar su dirección y ubicación exacta. En el caso de los colombianos que votan fuera del país, la plataforma incluye la consulta por consulados, 67 en total, organizados por país.

Cómo saber fácil el puesto de votación en Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que cualquier persona podrá revisar cuántos puestos se instalarán y en qué lugares estarán ubicados, tanto en Colombia como en el exterior.

Según indicó, la apertura pública de esta información hace parte de las acciones orientadas a garantizar mayor transparencia en el proceso electoral.

La entidad señaló que continuará implementando medidas para fortalecer la integridad de las elecciones de 2026 y consolidar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

