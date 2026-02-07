Se acerca la primera cita electoral de 2026 y la Registraduría anunció una convocatoria laboral que ha llamado la atención de miles de ciudadanos. El próximo 8 de marzo, los colombianos elegirán senadores y representantes a la Cámara, y para ese proceso se requieren más de 30.000 personas como apoyo administrativo.

La entidad habilitó entre el 4 y el 6 de febrero el proceso de inscripción para quienes deseen vincularse como supernumerarios durante la jornada electoral. La convocatoria es nacional y está dividida en tres grupos, organizados por departamentos, con el objetivo de cubrir las necesidades logísticas del proceso.

Según explicó la Registraduría en su sitio web, la selección busca garantizar un trámite ágil y eficaz para las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales. La inscripción se organiza así:

Grupo A , 4 de febrero: Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

, 4 de febrero: Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare. Grupo B, 5 de febrero: Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

5 de febrero: Bogotá D.C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo. Grupo C, 6 de febrero: Amazonas, Bolívar, Córdoba, Huila, San Andrés y Providencia, Valle del Cauca, Vichada, Arauca, Chocó, Guainía, La Guajira, Sucre y Vaupés.

La vinculación será bajo el cargo de supernumerario auxiliar administrativo, con un periodo laboral del 3 al 12 de marzo de 2026. Entre las tareas asignadas están la atención a usuarios, el trámite documental, la organización de archivos y el apoyo a la gestión administrativa, conforme a los lineamientos institucionales.

En materia salarial, la asignación básica mensual es de $3.159.770, aunque el pago será proporcional al tiempo trabajado. Teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y la labor será por 10 días, el cálculo deja un ingreso aproximado de $1.019.280 para cada supernumerario.

Los requisitos para postularse incluyen:

Ser colombiano mayor de edad.

Contar con cédula de ciudadanía.

Título de bachiller.

Situación militar definida en el caso de los hombres.

El formulario debe completarse en un máximo de 20 minutos y no admite modificaciones una vez enviado. Finalmente, aclararon que no se permite tener vínculos de parentesco con funcionarios de la Registraduría ni con candidatos inscritos para las elecciones de 2026. El registro no tiene costo y solo debe hacerse a través del portal oficial de la entidad.

