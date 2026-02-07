El Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount confirmaron que avanzan hacia un proceso de integración que, en los próximos años, dará origen a una sola institución educativa. La noticia, revelada oficialmente el 4 de febrero, marca un antes y un después para dos de los colegios más tradicionales, exclusivos y costosos del país.

Más allá del impacto simbólico, la integración redefine el mapa de la educación ‘premium’ en Colombia. Ambas instituciones no solo comparten prestigio académico y una larga trayectoria, sino que también figuran entre los colegios con matrículas y pensiones más altas, muy por encima del promedio del sector privado. Por eso, el anuncio despertó atención inmediata entre padres de familia, expertos en educación y analistas del mercado.

Juan Antonio Casas, director general y líder del proceso, fue enfático en descartar cualquier lectura coyuntural. “No es una decisión de crisis ni una reacción a dificultades financieras. Es una apuesta educativa profunda”, explicó en entrevista con Infobae Colombia.

Según detalló, la integración es el resultado de una reflexión estratégica que comenzó en octubre de 2024, cuando las directivas de ambos colegios empezaron a preguntarse cómo responder, desde la educación, a los cambios sociales y a las nuevas expectativas de las familias.

Integración del Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount

El Gimnasio Campestre —históricamente masculino— y el Marymount —tradicionalmente femenino— encontraron más puntos en común de los que imaginaban. Comparten una visión formativa centrada en el desarrollo moral, la vocación de servicio y la formación de líderes comprometidos con el bien común.

“Nos dimos cuenta de que nuestros propósitos no solo eran similares, sino plenamente compatibles para niños y niñas”, señaló Casas en el citado medio.

Uno de los cambios más grandes será la transición hacia un modelo educativo mixto, aunque no homogéneo ni rígido. La propuesta no busca borrar la experiencia acumulada en educación diferenciada, sino aprovecharla.

El nuevo esquema combinará espacios de aprendizaje compartidos entre niños y niñas con otros en los que trabajen por separado, especialmente en etapas clave del desarrollo. “A veces estarán juntos y a veces separados, siempre pensando en qué es lo mejor para ellos”, explicó el directivo.

A diferencia de otras fusiones institucionales, este proceso no viene acompañado de un listado cerrado de transformaciones. Y eso, según Casas, es intencional: “Si uno compara dos colegios, la lista de diferencias es larguísima. Lo importante no es imponer prácticas de uno sobre otro, sino construir respuestas nuevas juntos”.

“No se trata de imponer el modelo de uno sobre el otro. Queremos construir respuestas nuevas juntos”, afirmó en el citado portal. Por ahora, el mensaje es claro: no es solo una integración administrativa, sino una redefinición del proyecto educativo, que podría marcar tendencia en la educación privada del país.

