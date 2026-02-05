Bogotá vive uno de los movimientos más significativos en su panorama educativo, luego de que se confirmara la integración entre el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount. Esta alianza no solo une a dos instituciones con décadas de historia, sino que plantea un nuevo paradigma sobre cómo se entiende la formación de los adultos del futuro.

Para despejar las dudas que han surgido entre padres de familia y exalumnos, Juan Antonio Casas, líder del proceso de integración, habló con El Tiempo y explicó que esta decisión no es un movimiento desesperado, sino una evolución estratégica hacia la coeducación.

A diferencia de lo que muchos podrían especular en un mercado educativo cada vez más competitivo, la razón principal no es financiera. Según Casas, la base de la unión es netamente pedagógica. Las directivas identificaron que ambos colegios compartían propósitos formativos y que el modelo de educación que proponían era válido tanto para hombres como para mujeres.

“Concluimos que la mejor forma de sacar ese proyecto adelante, garantizando el liderazgo que queremos formar en nuestros estudiantes, era combinar esas experiencias”, afirmó Casas en El Tiempo.

El objetivo es crear un proyecto formativo común donde las experiencias de educar niños (Gimnasio Campestre) y niñas (Marymount) se vuelvan complementarias. Se trata de una apuesta por la innovación donde, en palabras del líder del proceso, se busca “unir esas identidades para generar una nueva”.

Es una realidad que el sector educativo enfrenta retos complejos: la baja en la tasa de natalidad y un menor número de admisiones en instituciones privadas. Sin embargo, Casas fue enfático al aclarar que, aunque las admisiones han bajado en comparación con hace una década, ambas instituciones gozan de una salud financiera sólida.

“Las admisiones han bajado en general […]. Pero afortunadamente la actuación de las dos instituciones es muy sólida, así que esa no fue la motivación. No queríamos que lo fuera, porque las preguntas que nos hicimos fueron educativas y queríamos que las respuestas también lo fueran”, explicó a dicho medio.

Lo que sí reconoció es un cambio en la mentalidad de los hogares bogotanos. Hoy en día, las familias buscan alternativas mixtas de educación, valorando que sus hijos e hijas crezcan en entornos que reflejen la realidad social actual, donde el trabajo colaborativo entre géneros es la norma y no la excepción.

¿Habrá una sola sede para el Gimnasio Campestre y el Marymount?

Uno de los puntos que más curiosidad genera es el futuro físico de los planteles. Por ahora, los colegios seguirán operando en sus sedes actuales de manera articulada. No obstante, la hoja de ruta es clara: el objetivo final es llegar a una sola sede.

El proceso está planeado para ejecutarse en fases:

A corto plazo (2025-2027): cada colegio mantendrá su operación y rectoría de forma independiente en sus sedes actuales. A mediano plazo (a partir de 2027): iniciará una integración progresiva. A largo plazo (en 2029): se espera consolidar la operación en un solo espacio físico.

