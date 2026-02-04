Bogotá amaneció este miércoles sumergida en un nudo de tránsito de proporciones mayores. Lo que para muchos prometía ser un desplazamiento rutinario al trabajo o estudio, se convirtió en una prueba de paciencia debido a una falla masiva en la red semafórica de la capital. Según el reporte oficial, 90 intersecciones quedaron fuera de servicio tras un fuerte pico de energía registrado en las últimas horas.

El apagón de semáforos afectó puntos neurálgicos de la ciudad, dejando cruces de alta densidad vehicular a merced de la “ley del más fuerte”, lo que produjo bloqueos en cadena y un aumento peligroso en el riesgo de accidentes. En localidades como Chapinero, Teusaquillo y sectores del norte, los conductores reportaron demoras de hasta 40 minutos adicionales en sus trayectos habituales.

Ante la emergencia, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dio un parte de tranquilidad, aunque reconoció la magnitud del problema. La funcionaria confirmó que las fallas están siendo atendidas de manera prioritaria por cuadrillas técnicas en coordinación con la empresa Enel Colombia.

A pesar del avance en las reparaciones, el impacto en la ya caótica hora pico bogotana fue inevitable. Los reportes ciudadanos en redes sociales muestran imágenes de buses de Transmilenio y vehículos particulares atrapados en intersecciones donde el paso se volvió intermitente. Agentes civiles de tránsito y la Policía de Tránsito han sido desplegados en los puntos más críticos para intentar dar flujo a la movilidad, pero la recomendación para los ciudadanos es clara: salir con tiempo extra o buscar rutas alternas.

