En la tarde de este 25 de enero se dio un inmenso taponamiento en el ingreso a la ciudad de Bogotá por la Autopista Norte. Conductores afectados dieron detalles de lo que pasa en el sector.
Por medio de X, algunos afectados expresaron molestias por un trancón inmenso de hasta dos horas para entrar desde la Sabana hasta el área metropolitana de la ciudad.
@SectorMovilidad donde están en la autopista Norte a está hora? El colmo que desde la entrada de Bogotá por el Norte hasta la 170 con autopista me tome mas de una hora en llegar. Que pasa cerca al cementerio de jardines del recuerdo.
— Nataly Rodriguez R (@NataRr) January 25, 2026
Alcaldía de @Bogota : la calidad de vida en esta ciudad no da para más.Los trancones son insufribles . Estamos en autopista norte y todo parado .Un domingo que es un día de descansos termina siendo un día de mierda . Y cero presencia del estado . @NoticiasCaracol @CaracolRadio
— Sergio Rojas Munita (@rojas_munita) January 25, 2026
Que pasó que en la autopista norte sentido norte/sur? Desde antes de la entrada a Bogota esta totalmente quieta. @SectorMovilidad @CarlosFGalan @Citytv
— MauricioR79 (@MauroRios79) January 25, 2026
Conductores impactados por los trancones dijeron a Pulzo que la situación viene desde la zona del Puente del Común y el trancón se extiende hasta la Autopista Norte con calle 180.
Revisando plataformas como Waze y Google Maps sobre las 4:30 de la tarde se confirma plenamente que llegar de Cajicá hasta el centro comercial Santafé está tomando entre 90 y 120 minutos actualmente.
Obras en la Sabana de Bogotá… para las bicicletas
La Sabana de Bogotá inició recientemente un proyecto de movilidad sostenible con el comienzo de las obras de ciclorrutas en el corredor Funza–Siberia, en el municipio de Cota, primer tramo de una red que alcanzará más de 40 kilómetros.
Las obras arrancaron el pasado 19 de enero de 2026 y buscan mejorar la seguridad vial y las condiciones de desplazamiento de miles de personas que usan la bicicleta a diario en esta zona altamente industrial.
Según la Gobernación de Cundinamarca, este corredor es estratégico porque concentra más de 12 parques industriales y alrededor de 35 mil trabajadores que transitan por la vía tanto de día como de noche.
Además, es uno de los tramos con mayor accidentalidad: en la última década se registraron más de 200 siniestros viales y solo en 2025 murieron 12 ciclistas.
El primer tramo cuenta con una inversión superior a los 27 mil millones de pesos y el proyecto completo será financiado con aportes de la Nación, la Gobernación y la Alcaldía de Funza, con un plazo de ejecución de 12 meses.
La obra se destaca por su infraestructura innovadora, que incluye una ciclorruta de 3,80 metros de ancho, 320 luminarias solares, andenes amplios para peatones y un puente sobre el humedal Gualí, garantizando movilidad segura y respeto ambiental.
