Este lunes 25 de agosto, Bogotá se encontraba bajo las restricciones de la medida de pico y placa, una iniciativa que limita la circulación de vehículos particulares y taxis entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p.m., dependiendo del último número de sus placas. Sin embargo, la ciudad enfrentó una jornada caótica en movilidad debido a un incidente que marcó la jornada, produciendo congestión y frustración en los usuarios de transporte público.

Para los vehículos particulares con placas finalizadas en 0, 6, 7, 8 y 9, la medida de pico y placa restringía su circulación durante tres franjas horarias. Similarmente, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 afrontaron restricciones desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p. m.

No obstante, estas restricciones se vieron eclipsadas por un incidente que produjo caos en el sistema de transporte masivo de la ciudad Transmilenio. Un bus articulado se quedó varado en la avenida Caracas con calle 72, creando congestión en varias troncales importantes, como la Calle 80, Norte, Suba, y NQS Central. La situación produjo diversos problemas, obligando a los articulados a hacercontraflujo en sentido norte-sur entre la Calle 74 y la estación Flores – Areandina, y la estación Calle 76 – San Felipe fue suspendida temporalmente.

Lee También

⏰ #TMAhora (7:56 a. m.)#Actualización Continúa la congestión vehicular originada en la Avenida Caracas con Calle 72 y que afecta las troncales Calle 80, Norte, Suba y NQS Central. Adelantamos acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las… pic.twitter.com/sdb1ecIdxy — TransMilenio (@TransMilenio) August 25, 2025

“La congestión afectó considerablemente el flujo normal del sistema, con muchos de los afectados caminando hasta las estaciones más cercanas”, explica Azucena Gutiérrez, una usuaria del sistema, evidenciando la situación caótica en una entrevista con El Tiempo.

Además de la congestión provocada por el bus varado, los ciudadanos expresaron su frustración en las redes sociales, señalando esto como un reflejo de las fallas recurrentes en la gestión del servicio de transporte masivo. Este incidente se convirtió en el evento más relevante en materia de movilidad durante la jornada del lunes 25 de agosto en Bogotá, superando incluso las restricciones de pico y placa que rigen actualmente.

* Pulzo.com se escribe con Z