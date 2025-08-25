Este lunes 25 de agosto de 2025 Bogotá vive una jornada caótica en materia de movilidad debido a la falla mecánica de un bus articulado de Transmilenio que se varó en la avenida Caracas con calle 72, en sentido norte–sur.

El hecho obligó a la flota troncal a realizar contraflujo en algunos tramos y a suspender temporalmente la operación en la estación Calle 76-San Felipe.

Estos videos evidencian el colapso:

Colapso Transmilenio, el “mejor” metro de la galaxia de los “técnicos” de “Chapi”. Nooo RT porque se les daña el negocio. pic.twitter.com/QTNQMIIbqD — Daniel Bejarano (@DanielBejarano_) August 25, 2025

La situación se sumó a las restricciones de pico y placa vigentes para vehículos particulares y taxis, lo que agudizó aún más el colapso vial en diferentes sectores de la ciudad.

La congestión no se limitó a la Caracas, sino que se extendió a corredores principales como la NQS, la Calle 80 y la troncal Norte, afectando a miles de usuarios.

Muchos pasajeros se vieron obligados a descender de los buses y caminar largas distancias para llegar a estaciones cercanas o buscar rutas alternas.

En redes sociales, ciudadanos manifestaron su malestar, señalando este hecho como un reflejo de los problemas recurrentes del sistema de transporte masivo.

Para miles de usuarios, la varada del bus simbolizó las dificultades que enfrenta Transmilenio en medio de obras y constantes fallas operativas en la capital del país.

Así están algunas vías de la ciudad:

Bogotá en imágenes a esta hora. No hay vías, no hay transporte. Todos los días tenemos que vivir esta grosería de movilidad. El Transmilenio se quedó corto. ¿Qué pasó con la ALO ? pic.twitter.com/XsnMRB4n3H — Jorge Castillo (RA) (@JorgeECastilloL) August 25, 2025

