Una persona resultó gravemente herida este jueves 21 de agosto al intentar colarse en la estación de Transmilenio Calle 34, en el centro de Bogotá, según reporto Caracol Radio.

De acuerdo con las autoridades, la persona lesionada fue llevada de inmediato al Hospital San Ignacio, donde recibe atención médica especializada por la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que se abrió un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como establecer si hubo fallas de seguridad en el sistema o imprudencia del usuario.

TransMilenio ha reiterado en varias ocasiones los riesgos de intentar ingresar de manera irregular al sistema de transporte masivo, pues estos actos ponen en peligro tanto a quienes se cuelan como a los demás usuarios.

De acuerdo con la cuenta Colombia Oscura, hay videos que circulan en grupos de apoyo que muestran la gravedad de la lesión. Se trataría de una usuaria que sufrió una fractura de uno de sus pies por haber intentado acceder de manera irregular al sistema.

De acuerdo con la cuenta mencionada, la mujer fue embestida por uno de los articulados en la estación mencionada. Por ahora se espera el pronunciamiento oficial por parte de Transmilenio para conocer los detalles de los hechos.

