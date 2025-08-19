Cuando llega el fin de semana, especialmente un puente festivo, muchas personas toman la Autopista Norte de Bogotá para salir a departamentos como Boyacá y Santander, pero justamente por eso se arma un tráfico bastante pesado que hace que los conductores se tarden horas en esta vía.

Y es que tanto en la entrada como en la salida, el problema es que hay un cuello de botella, es decir, que pasa de cinco carriles a solo tres y por eso la congestión se hace mucho peor.

Ante esto, desde hace ya varios años hay un plan para ampliar la Autopista Norte y que esta tenga una movilidad mucho más fluida, pero hasta ahora no se ha comenzado con la obra.

Cómo quedará la Autopista Norte, en Bogotá

Ahora, los conductores que se movilizan por esta importante vía de la capital notarán que ya hay un letrero que muestra cómo quedará esta obra, con cinco carriles, anden, ciclorruta y hasta vía para el Transmilenio.

De hecho, en dicho letrero se puede apreciar que los dos carriles de la izquierda serán para Transmilenio, el cual llegaría aún más al norte que el Terminal. Luego, habrá cuatro carriles para tráfico mixto, es decir, para los automóviles, camionetas, motos y camiones que vayan a salir o entrar a Bogotá. Finalmente, el carril de la derecha será para los buses del SITP.

Ahí no termina todo, ya que más a la derecha la idea es que haya andén para los peatones y luego dos carriles de ciclorruta, que serán perfectos para todos los que hacen sus rodadas largas los fines de semana sin interrumpir las vías de los automóviles.

Esta es la idea que hay en la Autopista Norte:

“La vía que todos soñamos, la podemos construir con tu apoyo”, es el mensaje que acompaña este boceto acerca de cómo quedaría esta vía de salida y acceso a la capital.

Ahora, en dicho letrero no hay fecha ni de inicio ni de entrega de la obra, pero todo indica que estaría próxima a comenzar, lo cual beneficiaría a miles de ciudadanos en sus viajes.

