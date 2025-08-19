La inseguridad en Bogotá no deja de ser un tema bastante preocupante para los ciudadanos, quienes diariamente se tienen que enfrentar a graves casos de extorsión, robos y hasta asesinatos, que siembrar terror en la capital y que tiene trabajando arduamente a las autoridades, que no han podido frenar la ola de delincuencia que todavía existe.

Ahora, un misterioso crimen ocurrió durante la tarde del lunes festivo 18 de agosto. Todo sucedió en el sector de Bosa El Recreo, donde un hombre fue asesinado en extrañas condiciones. La víctima fue identificada como Henry Fernando Galvis, un hombre de 44 años, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Los detalles del crimen son escabrosos, pues este hombre habria recibido primero un disparo en su rostro por parte de los criminales, quienes buscaban reducirlo para subirlo a una camioneta, en la que lo llevaron hasta la calle 72 sur con carrera 104 para lanzarlo desde el vehículo y dejarlo gravemente herido en la calle, de acuerdo con la emisora.

La persona herida alcanzó increíblemente a sobrevivir en el lugar donde fue arrojado y pidió ayuda como pudo a los transeúntes, quienes pidieron una ambulancia de inmediato. El hombre fue llevado a un centro asistencial cercano; sin embargo, por la gravedad de sus heridas, falleció horas más tarde en el centro médico, según la citada cadena radial.

Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Las autoridades siguen tras la pista de los criminales y la camioneta que utilizaron para este asesinato, por lo que están revisando cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape que tomaron los delincuentes. Hast el momento se maneja la hipótesis de un posible ajuste de cuentas por temas que estarían relacionados con extorsión.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.