Como si se tratara de algo planeado, una mujer en el barrio Castilla (Bogotá) le hizo el quite a ladrones que le querían robar el celular. Gracias a un video que ronda en Internet, se aprecia cómo ella, hizo un movimiento ágil, como si tuviera ojos en su espalda, para eludir a los dos hombres que iban en motocicleta y la querían despojar de su dispositivo móvil.

Esta problemática no es nueva. Recientemente, se conoció el caso de un hombre que evitó que le hurtaran el teléfono y se burló de los rateros por no haber logrado asestar el golpe. Más allá de que se trate de un lío de vieja data, sí tiene cansados a los ciudadanos, quienes perciben que en la capital colombiana no hay seguridad y que poco se está haciendo para mitigar la oleada de robos de toda clase.

Ahora bien, gracias al video captado por cámaras de seguridad del sector, se observa cómo la mujer estaba mirando su celular, mientras esperaba afuera de una vivienda en el barrio Castilla. No obstante, no todo iba a ser calma, ya que dos hombres en moto se subieron al andén y se acercaron por la retaguardia de la ciudadana para raparle el teléfono. No obstante, la víctima, como si tuviera ojos en su espalda, logró guardar el dispositivo en su pantalón y hacerle el quite a los bandidos.

Posteriormente, la joven, al observar que los dos sujetos huyen en la motocicleta, empezó a timbrar insistentemente en la casa donde se encontraba esperando, todo con la intención, al parecer, de que le abrieran rápidamente y así sentirse segura y evitar que los vándalos regresaran a terminar el trabajo que no pudieron culminar.

Las opiniones en Facebook, luego de conocerse el video, no se hicieron esperar y compartieron la sensación de inseguridad que hay en varios sectores de Bogotá: “No hay nada más molesto que uno llegue a la casa y no abran la puerta. Es donde más fácil lo roban a uno”, “necesitamos un gobernante que pare está inseguridad“, “en Bogotá ya vienen con ultra instinto incorporado”, “moto que esté transitando en un andén, moto que debe ir al suelo”, son algunos de los comentarios hechos en la publicación.

¿Cómo recuperar un celular robado en Bogotá?

Para iniciar el proceso de recuperación de un celular en Bogotá, la persona afectada debe dirigirse al centro de atención inmediata (CAI) más cercano. Es fundamental actuar con rapidez, ya que los dispositivos incautados por las autoridades permanecen en estos puntos por un tiempo limitado. Para reclamar el teléfono, el ciudadano debe presentar la factura de compra original o algún otro documento que demuestre la propiedad del equipo. Este requisito es indispensable para que las autoridades puedan verificar que el dispositivo le pertenece legítimamente.

Además de los pasos mencionados, las autoridades de la capital hacen un llamado a la ciudadanía a hacer el registro del IMEI. Este código único de 15 dígitos es la huella digital del celular, y tenerlo registrado aumenta significativamente las posibilidades de recuperar el dispositivo en caso de robo. Las autoridades enfatizan que este simple trámite es una herramienta crucial para combatir el hurto de teléfonos y facilitar la devolución a sus dueños legítimos.

