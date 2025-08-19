La calma habitual en el Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá, se alteró el pasado domingo 17 de agosto por un violento ataque protagonizado por un hombre de 75 años, quien sin razón aparente se abalanzó sobre dos personas que estaban en el lugar para apuñalarlos.

(Vea también: Cómo recuperar los objetos perdidos en la Terminal de Transportes de Bogotá; requisitos)

Según informó El Tiempo, el adulto mayor, que había llegado desde el departamento de Santander, hirió con un cuchillo a dos pasajeros en la zona de llegadas, para luego autolesionarse. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, las víctimas del ataque fueron un joven de 18 años y un hombre de 45, quienes se encontraban en el módulo 5 cuando el agresor los sorprendió.

El medio mencionado señaló que las dos víctimas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención. Uno de los lesionados fue remitido a la Clínica de Occidente, donde permanece bajo supervisión especializada, mientras que el otro paciente recibió cuidados inmediatos y está estable. Las autoridades señalaron que ambos se encuentran fuera de peligro.

Lee También

En cuanto al agresor, se conoció que también está bajo observación médica mientras permanece en custodia de la Policía. El hecho encendió las alarmas en la terminal, que activó los protocolos de atención prehospitalaria para dar respuesta a la emergencia y contener la situación.

El actuar del adulto mayor desató pánico entre los demás viajeros, que alertaron de inmediato a las autoridades y al personal de seguridad de la terminal. La reacción de la Policía y del equipo operativo del lugar fue rápida, lo que permitió controlar la situación y evitar que el hombre atacara a más personas. La Teniente Coronel Paula Güiza, comandante operativo ciudadana No. 3, señaló que el agresor fue reducido en cuestión de segundos y desarmado antes de que pudiera causar más daño.

En sus declaraciones, la oficial explicó que el adulto mayor, después de herir a los dos viajeros, se autoinfirió una lesión. “El hombre se autolesiona después de atacar. Llegaba de viaje”, relató Güiza, quien además confirmó que quedó capturado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

El Terminal de Transporte de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que confirmó lo sucedido y aseguró que continuará acompañando a las víctimas. “Estamos atentos a la evolución del estado de salud de los afectados y seguimos colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la entidad.

El caso ha despertado preocupación entre los viajeros frecuentes, quienes piden más controles de seguridad en este tipo de espacios. Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo vigilancia al agresor y avanzan en las investigaciones para determinar qué lo llevó a cometer el ataque.

* Pulzo.com se escribe con Z