Por segunda vez en un menos de un mes, Colombia se estremece con un hecho de esta índole.

(Vea también: “No cruzaron palabra”: aparece impactante detalle de habitante de calle que asesinó a joven)

En esta oportunidad sucedió en Bogotá, donde un adulto mayor del que aún las autoridades no han revelado su nombre, apuñaló a dos hombres que estaban en las puertas de la Terminal de Buses del Salitre, muy concurrida por estos días.

El hecho, según se ve la página de Colombia Oscura, en la que publicaron el aterrador video, se acerca a estas dos personas a la 1:27 de la tarde del domingo y los atacó directamente, sin mediar palabra.

Lee También

Primero se lanzó sobre un hombre que estaba en el costado izquierdo de la puerta. Luego, en menos de cinco segundos, se va contra otra persona que también estaba mirando para adentro del terminal y también lo atacó con cuchillo.

El adulto mayor, además, se queda en la puerta de la Terminal, mientras que el resto de personas pasan por allí.

Hay que señalar que los policías que estaban en este lugar lograron inmovilizarlo rápidamente y quitarle el cuchillo antes de que atacara a alguien más.

Dice Colombia Oscura que los dos heridos fueron trasladados al Hospital de Kennedy, donde estarían fuera de peligro.

El hecho recuerda lo que sucedió unos días atrás en Itagüí, donde un adulto mayor habitante de calle atacó por la espalda a un joven de 19 años que estaba sacando su perro. En ese caso, la víctima sí perdió la vida porque lo acuchilló en el cuello, provocándole la muerte de inmediato.

* Pulzo.com se escribe con Z