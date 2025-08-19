En el sur de Bogotá, reina la indignación a raíz de un robo y secuestro orquestado contra una mujer que trabajaba como modelo de webcam. Un hecho aún más alarmante siendo la traición de una conocida y colega, quien estaría implicada en la coordinación del delito, según informó Noticias Caracol.

(Vea también: Mujer en Bogotá, como con ojos en la espalda, puso a perder a ladrones que le iban a robar celular)

“Viví horas de tortura física y emocional por la traición de una amiga y compañera de trabajo”, contó la víctima en el citado noticiero.. El delito tuvo lugar luego de que la víctima retiró dinero en el centro comercial Centro Mayor, ubicado en el sur de Bogotá. Su conocida, quien presuntamente había ganado su confianza tras salidas anteriores sin incidentes, se ofreció a pedir un taxi para ambas.

Ella me dijo: ‘Venga yo pido el carro para el trabajo’. Pedimos el carro y nos subimos al taxi”, contó.

Lee También

Las historias del #OjoDeLaNoche: • Crimen en billar de Usme quedó en video.

• Mujer denuncia que la engañaron, secuestraron y le robaron sus ahorros.

• Estudiante desaparecida en Kennedy.

• Encuentra perro abandonado en la Autopista Norte. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/LcxdvEGNhV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 19, 2025

En un semáforo que la víctima señala como punto estratégico, subieron tres hombres armados al vehículo. Bajaron a la supuesta cómplice, retuvieron a la víctima y la llevaron a las afueras de la ciudad. En ese punto, forzaron a la mujer para que entregara las claves de sus cuentas bancarias y procedieron a sustraer el dinero.

La víctima manifiesta que su presunta cómplice proporcionó a los ladrones detalles sobre sus movimientos cotidianos: desde visitas a la peluquería hasta el recorrido en el centro comercial mencionado. Un modus operandi inusual que enciende alarmas sobre las bandas delincuenciales que hay en el sur de la ciudad.

“Los manes se bajaron y dijeron: ‘Nosotros sabemos que usted tiene plata, sabemos que fue a la peluquería, de ahí arrancó para el centro comercial, retiró su plata y de ahí se va para su casa, así que denos las cuentas y las claves’“, dijo la mujer.

En una declaración posterior, la modelo relató en el reportaje cómo los maleantes la mantuvieron encerrada en una habitación en Ciudad Bolívar tras ser devuelta a Bogotá: “En la tarde yo tenía hambre, así que me dieron una sopa, la cual creo que tenía algo, porque apenas me tomé la sopa me dormí y, cuando desperté, estaba encerrada”

Finalmente, la mujer consiguió escapar por una ventana de la habitación y fue auxiliada por la Policía Nacional. Tras su escape, inmediatamente fue conducida al Hospital Meissen para determinar si había sido víctima de violencia o administración de sustancias. Las autoridades han iniciado una investigación basada en la denuncia presentada por la víctima para identificar y capturar a los encargados de este horrendo acto, de acuerdo con la citada cadena.

* Pulzo.com se escribe con Z