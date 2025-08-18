Un aterrador video del ataque de un hombre en la Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, se hizo viral en las últimas horas. Es la segunda vez que un adulto mayor ataca sin aparente razón a los transeúntes en menos de una semana, aunque el otro caso ocurrió en Itagüí.

En las imágenes se ve claramente cómo es que este adulto mayor acuchilla a dos hombres que estaban en el módulo 5 de la terminal, por la zona de los taxis.

En diálogo con CityTV, la teniente coronel Paula Güiza, comandante operativo Ciudadana No 3, dio a conocer que revisando las cámaras de seguridad, el agresor, del que aún no han dado a conocer su identidad, habría llegado el mismo domingo a Bogotá desde Santander.

Además, la oficial de la Policía también dio a conocer que el adulto mayor asegura tener 77 años y además de atacar a estos dos hombres, también se autolesionó en su pecho.

Desde la Terminal de Transportes de Bogotá informaron que luego del ataque, el hombre fue detenido por los policías que estaban allí, sin embargo, por las heridas, también tuvo que ser trasladado a un centro médico.

El adulto mayor “permanece bajo custodia de la Policía Nacional”, dice el comunicado que compartieron desde esa entidad.

#ComunicadoOficial | Sobre los hechos que se presentaron el 17 de agosto en la zona de descensos de la @TerminalBogota sede Salitre, informamos: Lee el comunicado completo aquí https://t.co/jEkZlQ06sx #LaTerminalTeInforma pic.twitter.com/wn9Dz446ga — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) August 18, 2025

El caso que ocurrió en Antioquia y este de la terminal de Bogotá provocan una atención especial y mucha preocupación por la salud mental de muchos adultos mayores, en especial de los que están en condición de vulnerabilidad por pobreza extrema o ser habitantes de calle.

