Una de las gastronomías más llamativas en el país es la de las dos costas colombianas: Caribe y Pacífico. Pescados, mariscos, patacones y otras delicias de la cocina nacional reúnen en la mesa a aquellos glotones que se saborean con platillos que evocan el sabor a casa.

Una de la opciones que se ha hecho más llamativa en la capital es el restaurante Atikoo del Pacífico, pensado exclusivamente para los amantes de la comida de mar en ‘la Nevera’. Este lugar ofrece una carta variada en la que se pueden encontrar platillos desde los 19.000 pesos, adaptándose a distintos presupuestos y acercando los sabores del Caribe y el Pacífico a los capitalinos.

Atikoo cuenta con tres sedes en la ciudad, ubicadas en el barrio 7 de agosto (carrera 28a # 63b-21), el Centro Comercial Alsacia y el Centro Comercial Avenida Chile. En cada una de ellas, los comensales pueden disfrutar de platos típicos como la cazuela de mariscos o propuestas originales como “elixir”, una versión con queso derretido y un toque de licor inspirada en la cazuela tradicional.

Adicional a ello, los acompañamientos hacen parte de la experiencia que buscan los comensales, ya que la mayoría de las preparaciones incluyen arroz con coco, aguacate y patacón con queso encima, sabores que son muy típicos de las costas colombianas, pero que se pueden desgustar sin salir de la capital. Esto convierte al restaurante en un espacio ideal tanto para celebraciones especiales como para quienes desean variar la rutina gastronómica.

Además de los platos fuertes, que oscilan entre 19.000 y 69.000 pesos, el restaurante también ofrece entradas que se ubican en precios entre los 18.000 y 69.000 pesos, así como una amplia carta de bebidas que incluye jugos naturales, limonadas especiales, cervezas, gaseosas y hasta vinos, ampliando las opciones para los clientes.

Pensando en las familias, el restaurante también incluye un menú infantil. En él se puede elegir entre filete de tilapia apanada y pechuga a la plancha, con precios que van desde los 19.000 hasta los 21.000 pesos, lo que convierte el lugar en una opción accesible para compartir con niños.

La propuesta gastronómica de Atikoo del Pacífico se destaca por su fusión de sabores auténticos, precios competitivos y variedad de sedes en Bogotá, consolidándose como una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de la comida de mar sin necesidad de viajar a las costas del país.

Cuáles son los platos más conocidos de la gastronomía del pacífico en Colombia

Entre sus preparaciones más representativas están el encocado, hecho con pescado, camarones o piangua en leche de coco; el sancocho de pescado o de gallina criolla, acompañado de yuca y plátano; y el tapao de pescado, que se cocina envuelto en hojas de plátano. También destacan el arroz con coco, la cazuela de mariscos y las recetas con piangua, un molusco típico de los manglares del litoral. Estas combinaciones reflejan la tradición afrocolombiana que se ha transmitido por generaciones en regiones como Tumaco y Buenaventura.

Además de los platos fuertes, la cocina del Pacífico ofrece delicias que enriquecen cualquier mesa. Los patacones con hogao o queso, las empanadas y aborrajados de camarón o pescado son opciones muy populares como entradas o pasabocas. En cuanto a bebidas, el viche y el arrechón, elaborados a base de caña de azúcar y hierbas, son parte de la tradición ancestral afrodescendiente y se les atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas. Para cerrar, los postres de coco, como las cocadas, aportan un toque dulce a una cocina que, más que alimenticia, es un símbolo de identidad y resistencia cultural del Pacífico colombiano.

