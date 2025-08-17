McDonald’s y Wendy’s informaron recientemente una disminución en sus ventas de desayunos, lo que refleja el impacto de la situación económica en los consumidores de bajos ingresos en Estados Unidos, detalló CBS.

Según Christopher Kempczinski, director ejecutivo de McDonald’s, este grupo enfrenta una fuerte presión financiera a pesar de aumentos salariales, debido a la inflación, el encarecimiento de bienes básicos y los efectos de los aranceles impuestos por la administración Trump.

Como consecuencia, muchos consumidores han reducido sus visitas a restaurantes de comida rápida, siendo el desayuno la primera comida que deciden eliminar o reemplazar en casa, agregó ese medio.

Ken Cook, director ejecutivo interino de Wendy’s, señaló que el desayuno es el momento más vulnerable para la industria, pues los consumidores lo consideran prescindible.

Esto contrasta con la expansión que tuvo este segmento durante la última década, cuando cadenas como Starbucks, Dunkin’ y la misma Wendy’s ampliaron sus menús matutinos.

El alza en los precios de la comida rápida también influye: por ejemplo, un McDonald’s Quarter Pounder (cuarto de libra) con queso duplicó su precio en los últimos diez años, señaló esa cadena.

Expertos de S&P Global Ratings y Moody’s Analytics advierten que esta caída en las ventas refleja la incertidumbre económica, la menor confianza del consumidor, el debilitamiento del mercado laboral y la presión de la inflación, lo que hace que los estadounidenses prioricen el gasto esencial y reduzcan el consumo fuera del hogar.

