El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, puso en circulación un borrador de resolución con el que plantea un aumento en las tarifas de energía eléctrica para todos los estratos en 2026, como parte de un proyecto oficial orientado a sanear las finanzas del sector.

De acuerdo con Noticias RCN, la iniciativa busca recaudar cerca de 2 billones de pesos, recursos que serían destinados a cubrir las deudas acumuladas de varias empresas de energía que actualmente se encuentran intervenidas por el Estado (entre ellas está Air-e). Según el planteamiento, el ajuste tarifario permitiría garantizar la continuidad del servicio y la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

El documento señala que el incremento aplicaría de manera generalizada a los usuarios del país y se implementaría mediante cambios regulatorios en la estructura de cobro del recibo de luz, aunque el porcentaje exacto del aumento aún está en evaluación.

De acuerdo con el canal, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) haría este recargo que se vería reflejado en la factura de luz. Aunque la carga adicional puede parecer mínima, representa cerca del 1% del valor de la tarifa, lo que podría suponer un ajuste significativo para algunos consumidores.

Por ejemplo, una familia que paga alrededor de 100.000 pesos mensualmente en concepto de energía, pasaría a pagar 101.200 pesos, es decir, 1.200 pesos más al mes con este nuevo cobro.

Buscan aumento adicional en tarifas de energía para estratos 4, 5 y 6

Aunque hay una iniciativa legislativa que propone un aumento específico para los estratos 4, 5 y 6, el proyecto en cuestión afectaría a todos los usuarios del sistema interconectado.

De esta forma, la factura de luz podría sufrir un incremento, sin importar el estrato socioeconómico o la naturaleza de la empresa. El gobierno, por otro lado, ha asegurado que este proyecto de resolución es solo una propuesta, lo que significa que aún no se ha tomado una decisión definitiva y el cobro adicional no se está realizando.

Sin embargo, si se aprueba, la factura de luz será más alta durante varios años, hasta que la deuda provocada por los subsidios, que asciende a aproximadamente 2 billones de pesos, sea totalmente cubierta.

Finalmente, aunque existe un plan oficial que sugiere el incremento de la factura de luz en 2026 mediante un nuevo cobro de 8 pesos por kWh, este depende completamente de la aprobación final del proyecto.

