Con la llegada de las fiestas de fin de año y las vacaciones, muchos colombianos planean salir de sus hogares por varios días o semanas. Sin embargo, dejar la casa desocupada no significa que el consumo de energía se detenga por completo.

Una práctica sencilla como desenchufar ciertos electrodomésticos puede provocar ahorros significativos en la factura eléctrica, reduciendo hasta un 10 % del gasto mensual, que en un hogar promedio podría equivaler a varios pesos.

Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma” o en modo ‘stand-by’, ocurre cuando los aparatos mantienen funciones mínimas activas, como luces piloto, relojes digitales o memorias, incluso cuando están apagados.

En periodos de ausencia prolongada, como unas vacaciones de más de una semana, este ahorro puede ascender, dependiendo del tamaño del hogar y el tipo de aparatos. En Colombia, donde las tarifas de energía varían por estrato y región, desconectar estos dispositivos es una recomendación recurrente de empresas de servicios públicos como EPM o Codensa.

A continuación, una lista de electrodomésticos clave que se recomienda desenchufar si piensa salir de vacaciones:

Televisores y equipos de entretenimiento

Uno de los principales responsables del consumo fantasma es el televisor. Aunque esté apagado con el control remoto, muchos modelos permanecen en modo de espera para encenderse rápidamente o recibir actualizaciones. A esto se suman los decodificadores de televisión por cable o satélite, consolas de videojuegos, barras de sonido y teatros en casa.

Estos equipos, conectados las 24 horas del día, pueden seguir consumiendo energía innecesariamente durante toda la ausencia. Desenchufarlos antes de salir de vacaciones no solo reduce el gasto eléctrico, sino que también los protege ante posibles fluctuaciones de voltaje.

Computadores, impresoras y cargadores

Los computadores de escritorio, portátiles, impresoras y escáneres también deberían desconectarse. Aunque estén apagados, muchos siguen recibiendo corriente si permanecen enchufados. Lo mismo ocurre con los cargadores de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

Un cargador conectado sin estar cargando ningún equipo continúa consumiendo electricidad. Si en la casa hay varios, el gasto acumulado durante varios días puede ser mayor de lo que se imagina.

Hornos microondas y electrodomésticos con pantalla digital

El horno microondas es otro aparato que suele pasar desapercibido. Su reloj digital permanece encendido de forma permanente y, aunque el consumo es bajo, al sumarse con otros dispositivos puede impactar el recibo de energía.

Lo mismo ocurre con cafeteras programables, hornos eléctricos, freidoras de aire con panel digital y otros electrodomésticos que muestran la hora o indicadores luminosos incluso cuando no están en uso.

Equipos de sonido y parlantes inteligentes

Los parlantes inteligentes y sistemas de audio modernos suelen permanecer en modo de escucha constante para responder a comandos de voz. Esto implica un consumo continuo de energía. Si la vivienda va a quedar desocupada, lo más recomendable es desconectarlos completamente.

Routers y módems de internet

Aunque algunas personas prefieren dejar el router encendido por temas de seguridad o monitoreo, si no hay cámaras ni sistemas que dependan de internet, desconectarlo puede generar un ahorro adicional. El módem y el router funcionan las 24 horas del día y, durante una ausencia prolongada, su consumo no se justifica.

¿Qué electrodomésticos no se deben desenchufar?

No todos los aparatos deben desconectarse. El refrigerador, por ejemplo, solo debería apagarse si se va a dejar vacío y limpio, y si la ausencia será prolongada. De lo contrario, mantenerlo encendido es necesario para conservar los alimentos.

También se recomienda dejar conectados los sistemas de seguridad, alarmas o sensores, si los hay, así como equipos médicos que lo requieran.

