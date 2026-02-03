Escrito por:  Redacción Vivir Bien
Feb 3, 2026 - 5:28 pm
La central de servicios para marcas de moda Bendita Moda anunció el lanzamiento de BM Fashion School, un nuevo hub digital de formación enfocado en emprendedores latinoamericanos del sector moda.

