La central de servicios para marcas de moda Bendita Moda anunció el lanzamiento de BM Fashion School, un nuevo hub digital de formación enfocado en emprendedores latinoamericanos del sector moda.

La iniciativa busca responder a una de las principales brechas de la industria en la región: el acceso limitado a formación estratégica ajustada a las condiciones reales del mercado local.

El anuncio se da en un momento de crecimiento sostenido para la agencia. En los últimos dos años, Bendita Moda ha trabajado con más de 70 marcas, logrando incrementos de hasta 90 % en ventas para sus clientes, a partir del desarrollo de estrategias de comunicación, branding y posicionamiento.

En ese mismo periodo, la empresa participó en la creación de 25 nuevos negocios, consolidó presencia en ocho países —entre ellos México, Brasil, Perú, Estados Unidos y Colombia— y tomó parte en más de 40 eventos nacionales e internacionales relacionados con moda y emprendimiento.

Según la compañía, esta experiencia directa con marcas emergentes y consolidadas permitió identificar una problemática recurrente dentro del sector: la falta de herramientas prácticas para transformar propuestas creativas en modelos de negocio sostenibles.

“Muchos emprendedores tienen talento y visión estética, pero no cuentan con formación en estructura, estrategia y crecimiento”, señalan desde la organización.

Entre las marcas que han fortalecido su visibilidad y estructura empresarial a través del acompañamiento de Bendita Moda figuran nombres con proyección nacional e internacional como Faride Ramos, Laura Aparicio, MAZ Manuela Álvarez y The Sake Project, entre otros.

Una respuesta a una necesidad estructural

BM Fashion School fue concebida como una respuesta a ese vacío formativo. La plataforma propone un modelo educativo accesible, práctico y escalable, basado en los aprendizajes obtenidos por Bendita Moda durante años de trabajo con marcas reales.

Su enfoque está orientado a acompañar a los emprendedores en distintas etapas del desarrollo de una marca, desde la conceptualización inicial hasta la expansión comercial.

El hub se estructura sobre tres ejes principales: formación aplicada, mentoría especializada y comunidad de emprendedores. A través de clases digitales, metodologías probadas y espacios de intercambio, la plataforma busca ofrecer soluciones concretas a los retos cotidianos que enfrentan las marcas de moda en Latinoamérica, donde el acceso a asesorías especializadas suele estar limitado por los costos.

Democratizar el conocimiento en moda

De acuerdo con Sofía Cáceres, CEO de Bendita Moda, la misión de BM Fashion School es democratizar el acceso al conocimiento estratégico en moda y contribuir a la formación de una nueva generación de emprendedores con visión empresarial y capacidad de crecimiento sostenible.

“La industria hoy exige marcas con estructura, narrativa clara y propósito. Queremos formar proyectos rentables y preparados para competir en un entorno global”, explicó Cáceres. Además, señaló que la plataforma está pensada para quienes tienen una idea, pero no saben por dónde empezar.

¿Cuánto cuesta estar en este hub digital de moda?

Uno de los aspectos destacados de BM Fashion School es su modelo de acceso. El contenido disponible —que incluye clases, herramientas descargables, plantillas estratégicas y mentorías— fue desarrollado y probado con resultados concretos en más de 70 marcas de ocho países.

Aunque este material está valorado en más de 15.000 dólares, la plataforma ofrece una membresía mensual promedio de 25 dólares, una cifra pensada para ajustarse a la realidad económica de los emprendedores latinoamericanos.

En un sector caracterizado por altas barreras de entrada, BM Fashion School busca posicionarse como una herramienta clave para quienes aspiran a construir marcas de moda sólidas, sostenibles y competitivas desde Latinoamérica hacia mercados internacionales.